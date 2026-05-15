’20 vjet mjaftueshëm’: Trump vendos një afat kohor për programin bërthamor e Iranit
Presidenti Donald Trump tha këtë të premte se një moratorium 20-vjeçar mbi programin bërthamor të Iranit do të ishte i mjaftueshëm që ai të arrinte një marrëveshje dhe t’i jepte fund luftës.
Leja që Irani të pasurojë uranium në çdo moment në të ardhmen – madje edhe dekada më vonë – shënon një ndryshim për presidentin, i cili ka këmbëngulur vazhdimisht që vendit të mos i lejohet kurrë ta bëjë këtë.
Edhe pse u përhapën raportet se SHBA-të po negocionin një lloj afati kohor prapa skenave, administrata Trump mohoi se do të pranonte diçka më pak se një dorëzim të plotë dhe një fund të përhershëm të ambicieve bërthamore të Iranit.
Por, ndërsa Trump po kthehej në shtëpi nga një samit dy-ditor në Kinë, mes një lufte me një fund që në dukje nuk duket i lehtë, presidenti, duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, dukej se po lëvizte objektivat.
“Njëzet vjet janë të mjaftueshme, por niveli i garancisë prej tyre nuk është i mjaftueshëm. Me fjalë të tjera, duhet të jenë 20 vjet”, tha ai për ofertën e fundit të Teheranit.
Presidenti tha se e pa propozimin e fundit nga Irani dhe e hodhi poshtë, duke shtuar: “Nëse ata kanë ndonjë armë bërthamore të çfarëdo forme, unë nuk e lexoj pjesën tjetër.”
Lufta 12-ditore shkatërroi aftësinë e Iranit për të pasuruar materiale të reja në të ardhmen e parashikueshme, megjithëse ai mban një rezervë prej rreth 440 kilogramësh uranium të pasuruar shumë, të cilën Uashingtoni po e shtyn ta dorëzojë.
