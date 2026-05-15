“Nuk e kishim idenë se kjo do të ndodhte”, zyrtarët e Pentagonit të habitur nga vendimi i Hegseth për trupat në Poloni
Vendimi i minutës së fundit i Pete Hegseth për të anuluar vendosjen e 4,000 trupave në Poloni i zuri në befasi stafin e Pentagonit dhe aleatët evropianë, shembulli më i fundit i një lëvizjeje të papritur të personelit nga sekretari i Mbrojtjes që i habiti të dyja anët e Atlantikut.
Nuk ishte e qartë saktësisht pse Hegseth lëshoi urdhrin, sipas tre zyrtarëve të mbrojtjes të njohur me çështjen. Presidenti Donald Trump ka shprehur vazhdimisht zemërim dhe frustrim ndaj aleatëve evropianë për dështimin e tyre për të ndihmuar në luftën e Iranit, megjithëse Trump e ka etiketuar Poloninë një ” aleat model ” për shpenzimet e saj të larta në mbrojtje.
Vendimi ishte edhe më i habitshëm sepse trupat dhe pajisjet kishin filluar të mbërrinin në vend. Të enjten, kjo shkaktoi valë të reja ankthi nëpër kryeqytetet evropiane dhe brenda Pentagonit, në lidhje me faktin nëse lëvizje të tilla mund ta inkurajonin Rusinë, dhe cili aleat mund të shndërrohej në objektivin e radhës.
“Nuk e kishim idenë se kjo do të ndodhte”, tha një nga zyrtarët amerikanë, duke shtuar se zyrtarët evropianë dhe amerikanë kanë kaluar 24 orët e fundit në telefon duke u përpjekur të kuptojnë vendimin dhe të kuptojnë nëse do të vijnë surpriza të tjera.
Ky veprim vjen pas njoftimit të Hegseth këtë muaj se Pentagoni do të tërhiqte 5,000 trupa nga bazat në Gjermani. Por ky vendim erdhi pas një kërcënimi që Trump bëri pasi kancelari gjerman Friedrich Merz tha se SHBA-të po “poshtëronin” veten me konfliktin në Iran.
4,000 trupat me bazë në Teksas po përgatiteshin të niseshin për në Poloni në një rotacion nëntëmujor të planifikuar prej kohësh, që përfshinte trajnime me aleatët e NATO-s, kur erdhi urdhri për ndalimin e misioneve. Anulimi i këtij misioni rutinë është veçanërisht i pazakontë duke pasur parasysh se trupat amerikane të stacionuara në kontinent janë një pengesë kyçe për Rusinë. Trump ka këmbëngulur se Evropa do të duhet të mbrohet vetë, edhe pse ai është kritikuar ashpër kundër kundërshtimit të aleatëve ndaj konfliktit me Iranin, dhe ky urdhër i fundit sugjeron se presidenti është serioz në lidhje me zvogëlimin e gjurmës amerikane në kontinent.
Roli i Ushtrisë në Evropë “ka të bëjë tërësisht me pengimin e rusëve, mbrojtjen e interesave strategjike të Amerikës dhe sigurimin e aleatëve”, tha gjenerallejtënant Ben Hodges, ish-komandanti i Ushtrisë Amerikane në Evropë.
Shtëpia e Bardhë ia drejtoi pyetjet Pentagonit, i cili e mbrojti këtë veprim si një proces të menduar me kujdes.
“Vendimi për tërheqjen e trupave vjen pas një procesi gjithëpërfshirës dhe shumështresor që përfshin perspektivat e udhëheqësve kryesorë në ushtrinë amerikane në Evropë dhe në të gjithë zinxhirin e komandës. Ky nuk ishte një vendim i papritur i minutës së fundit”, tha sekretari i shtypit në detyrë i Pentagonit, Joel Valdez.
Por strategjia më e gjerë mbetet e paqartë. Tërheqja gjermane është ende në fazat e planifikimit, sipas dy zyrtarëve amerikanë të njohur me çështjen, të cilëve, ashtu si disa të tjerë, iu dha anonimiteti për të diskutuar bisedat e brendshme. Kjo përbën një tërheqje relativisht të vogël të 38,000 trupave amerikane në vend, por u dërgon një sinjal aleatëve evropianë se ata mund të paguajnë një çmim për mospajtimin publik me Shtëpinë e Bardhë.
“Polakët sigurisht që nuk e kanë kritikuar kurrë Presidentin Trump dhe bëjnë të gjitha gjërat që duhet të bëjnë aleatët e mirë”, tha Hodges.
Zyrtarët polakë përdorën mediat sociale për të mbrojtur vendimin dhe për të shprehur mendimin e tyre rreth ndikimit të tij në aleancë. Disa shpresonin që Ushtria do ta zëvendësonte këtë prani trupash me rotacion me një të përhershme që tashmë është vendosur në Evropë. Të tjerë u përpoqën ta minimizonin ndikimin e mundshëm.
“Kjo çështje nuk e shqetëson Poloninë”, tha zëvendëskryeministri polak Władysław Kosiniak-Kamysz në një postim në rrjetet sociale .
“Kjo lidhet me riorganizimin e njoftuar më parë të një pjese të forcave ushtarake amerikane në Evropë”, duke iu referuar përpjekjeve të vazhdueshme të SHBA-së për të rivlerësuar trupat amerikane në kontinent.
Shumica e polakëve janë dakord që të kenë një bazë ushtarake amerikane në territorin e tyre, sipas sondazheve të fundit, ndryshe nga shumë vende të tjera evropiane. Dhe shpenzimet e mbrojtjes së Polonisë parashikohet të rriten në 4.7 përqind të PBB-së së saj këtë vit, shifra më e lartë e tillë midis aleatëve të NATO-s.
Pentagoni kohët e fundit kreu një shqyrtim të pranisë së trupave amerikane në të gjithë globin, megjithëse nuk pritet që ky studim të publikohet . Zyrtarët kanë treguar se studimi nuk kërkon një tërheqje të madhe të trupave nga Evropa. Por një tjetër dokument kyç i publikuar këtë vit, Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes, premton të angazhojë më shumë asete ushtarake diku tjetër dhe t’ia lërë sigurinë evropiane kombeve evropiane.
Zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes njoftuan në tetor se nuk do të zëvendësonin një brigadë të ushtrisë që ishte planifikuar të largohej nga Rumania në fund të vitit të kaluar, një veprim që i frustroi mbështetësit e mbrojtjes në Capitol Hill.
Zyrtari tha se Franca dhe Gjermania kanë 5,000 trupa të kombinuara në krahun lindor të NATO-s, një numër që do të rritet me mijëra deri në fund të vitit të ardhshëm.
