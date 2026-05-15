Katër persona të vdekur pas rrëzimit të një avioni mjekësor në New Mexico, përfshihet nga flakët pylli
Një aeroplan i vogël mjekësor u rrëzua në një vargmal jashtë Ruidoso, New Mexico, para agimit të së enjtes, duke vrarë të katër personat në bord dhe duke shkaktuar një zjarr në pyllin përreth, thanë zyrtarët.
Zjarri ishte zgjeruar në 35 hektarë deri në mesditë në kushte të thata dhe me erë, sipas Menaxherit të Qarkut Lincoln, Jason Burns. Burns tha se zyrtarët e qarkut ishin “shumë të shqetësuar” për flakët dhe agjencitë lokale po punonin me Shërbimin Pyjor të SHBA-së për ta vënë atë në kontroll.
Shkaku i rrëzimit është i panjohur, tha Burns. Aeroplani u gjet midis orës 8 dhe 9 të mëngjesit të enjten në një terren të pjerrët dhe shkëmbor në Malet Capitan, i cili ishte i vështirë për t’u arritur, me ekipet që ecën gjysmë milje e fundit për të arritur në vendin e rrëzimit, tha ai.
Viktimat ishin ekuipazh fluturimi dhe personel mjekësor, tha Burns. Emrat e tyre nuk janë bërë ende publikë.
Fluturimi u nis nga Qendra Ajrore e Roswell dhe po shkonte drejt Aeroportit Rajonal Sierra Blanca, tha Administrata Federale e Aviacionit në një deklaratë. FAA dhe Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit do të hetojnë rrëzimin.
Aeroplani i operuar nga Trans Aero MedEvac kishte qenë në një mision transporti mjekësor dhe u raportua i vonuar pasi komunikimet dhe kontakti me radarin humbën, tha kompania në një deklaratë.
Trans Aero MedEvac ka operuar në juglindje të Meksikës së Re dhe në perëndim të Teksasit që nga viti 1966.
Ruidoso, një qytet malor me një popullsi prej më pak se 8,000 banorësh gjatë gjithë vitit, ndodhet në rrëzë të vargmalit Sierra Blanca në jug-qendror të Nju Meksikos. Zona përreth, e cila përfshin Pyllin Kombëtar Linkoln, është e pyllëzuar dendur dhe rurale.
Sipas të dhënave të NTSB-së, përpara rrëzimit të së enjtes, gjatë 25 viteve të fundit kanë ndodhur 25 rrëzime fatale të aeroplanëve mjekësorë që kanë vrarë gati 70 persona.
