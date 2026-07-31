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Politika

“2027 me bashki të reja”, Mazniku shpjegon pse PS kërkon shkrirjen e 15 bashkive

https://omg10.com/4/11463930
· 1 min lexim
shkrirjen e 15 bashkive

Kryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Arbjan Mazniku ka folur për propozimin e mazhorancës për shkrirjen e 15 bashkive, duke thënë se vendi do të shkojë në zgjedhjet e ardhshme vendore me një sistem të ri.

Për mediat, Mazniku ka treguar qëllimin e kësaj harte të re.

“Në muajin maj të 2027 do ketë zgjedhje vendore dhe do huyjmë me një sistem të rri dhe një hartë të re territoriale. Në vjeshtën e 2027 do mbyllim negociatat me BE dhe në 2029 do hyjme në BE.

Kemi sfidë të forcojmë bashkitë dhe strukturat e tyre dhe në 2031 si bashki europiane të marrin më shumë fonde. Kjo është arsyeja pse kemi agjendë të ngjeshur. Nëse humbasim afatin e 2027 nuk humbasim 1 muaj, por 8 vite sepse i bie te futemi në 2038 në vijën e BE.

Bashkitë të kthehen në institucione ekonomike për zonën”, tha Mazniku.

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