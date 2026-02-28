Trump: Ali Khamenei, i vdekur pas një sulmi të IDF-së që goditi kompleksin në Teheran
Zyrtarë të lartë izraelitë konfirmuan për korrespondentin kryesor të politikës së jashtme të Fox News, Trey Yingst, se Ajatollah Ali Khamenei i Iranit është vrarë në një sulm ajror izraelit ndaj kompleksit të tij.
Udhëheqësi militant dhe i palëkundur suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i cili drejtoi Republikën Islamike për më shumë se tre dekada dhe mbikëqyri një epokë represioni të ashpër të brendshëm dhe përballjeje me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, ka vdekur pas sulmit izraelit në Teheran, ndërsa kompleksi i tij u shndërrua në gërmadha, tha një zyrtar i lartë izraelit për Fox News Digital.
“Khamenei ishte autokrati me shërbimin më të gjatë në Lindjen e Mesme bashkëkohore. Ai nuk arriti në atë pozitë duke qenë aventurier. Khamenei ishte një ideolog, por një ideolog që ndoqi pa mëshirë ruajtjen dhe mbrojtjen e ideologjisë së tij, shpesh duke bërë dy hapa përpara dhe një pas,” tha për Fox News Digital Behnam Ben Taleblu, drejtor i lartë i programit për Iranin në FDD.
“Botëkuptimi i Khameneit u formësua nga anti-amerikanizmi i tij militant dhe antisemitizmi, që u shfaq fillimisht në protestat e tij kundër Shahut të Iranit,” shtoi ai.
I lindur më 19 prill 1939 në Mashhad, në lindje të Iranit, Khamenei ishte ndër aktivistët islamistë që luajtën një rol qendror në revolucionin e vitit 1979, i cili rrëzoi Shahun Mohammad Reza Pahlavi, të mbështetur nga SHBA. Një aleat i ngushtë i udhëheqësit të parë suprem të Iranit, Ajatollah Ruhollah Khomeini, Khamenei u ngjit në sistemin e ri dhe shërbeu si president nga viti 1981 deri në 1989, përpara se të bëhej udhëheqës suprem pas vdekjes së Khomeinit po atë vit.
Gjatë dekadave në pushtet, Khamenei konsolidoi kontrollin mbi sistemin politik dhe të sigurisë të Iranit, duke mbikëqyrur shtypje të përsëritura të kundërshtimit dhe duke mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj Uashingtonit dhe Jerusalemit.
“Sundimi i Ajatollah Ali Khameneit është karakterizuar nga brutalitet dhe represion i pandërprerë, si brenda Iranit ashtu edhe përtej kufijve të tij,” tha Lisa Daftari, eksperte për Iranin dhe kryeredaktore e The Foreign Desk. Ajo përmendi ekzekutimet dhe zbatimin e kontrolleve të rrepta shoqërore si tipare përcaktuese të sistemit nën udhëheqjen e Khameneit.
Megjithatë, stili i tij ultra-konservator i udhëheqjes u përball edhe me sfida. Në vitin 2009, pas zgjedhjeve të kontestuara ku Khamenei shpalli fitues presidentin në detyrë Mahmoud Ahmadinejad, protesta masive shpërthyen në mbarë vendin.
Demonstrata të mëdha shpërthyen gjithashtu në vitin 2022 pasi Mahsa Amini, një grua 22-vjeçare, vdiq ndërsa ishte në ndalim nga policia e moralit për shkak se dyshohej se nuk e kishte vendosur siç duhet shaminë e kokës. Protestat u shtypën brutalisht, me shumë të arrestuar dhe të ekzekutuar nga regjimi.
Në fund të dhjetorit, Irani u trondit sërish nga protesta dhe një reagim i ashpër i forcave të sigurisë. Sipas një hetimi të Iran International, deri në 30,000 persona mund të jenë vrarë brenda dy ditëve, më 8 dhe 9 janar 2026.
Vëzhgues ndërkombëtarë dhe organizata për të drejtat e njeriut kanë dokumentuar vazhdimisht numra të lartë ekzekutimesh në Iran vitet e fundit. Amnesty International deklaroi se autoritetet iraniane ekzekutuan më shumë se 1,000 persona në vitin 2025, shifra më e lartë vjetore e regjistruar nga organizata në të paktën 15 vjet. Ndërkohë, një raport i OKB-së tha se Irani ekzekutoi të paktën 975 persona në vitin 2024, numri më i lartë që nga viti 2015.
Në nivel rajonal, Khamenei investoi ndjeshëm në rrjetin e milicive aleate dhe grupeve të armatosura të Iranit, një strategji e përdorur për të projektuar fuqinë iraniane përtej kufijve. Nga Bregu Perëndimor dhe Gaza, ku mbështeti grupe si Hamasi, te Hezbollahu në Liban dhe ekstremistët Houthi në Jemen, si dhe milici të tjera në Irak, Irani nën drejtimin e Khameneit shpenzoi qindra miliona dollarë për këto grupe.
Megjithatë, aleatët e tij të preferuar, si dhe regjimi i Bashar al-Assadit në Siri, u dobësuan rëndë nën presionin ushtarak izraelit pas sulmit të 7 tetorit 2023. Gjatë një lufte 12-ditore në qershor 2025, Izraeli arriti gjithashtu të eliminojë disa nga ndihmësit më të afërt dhe figura të larta të sigurisë së Khameneit, duke e lënë udhëheqësin shumëvjeçar të dobësuar ndjeshëm.
Megjithatë, analistët argumentojnë se trashëgimia më e qëndrueshme e Khameneit mund të jetë aparati institucional që ai ndërtoi në vend për të mbrojtur sistemin.
Një raport i fundit nga organizata United Against Nuclear Iran (UANI), i hartuar nga Saeid Golkar dhe Kasra Aarabi, e përshkruan “Bayt”-in, Zyrën e Udhëheqësit Suprem, si një strukturë paralele të integruar në ushtri, ekonomi, institucione fetare dhe burokraci.
Në një intervistë për Fox News Digital, Aarabi tha: “Është qendra e fshehtë nervore e regjimit në Iran… funksionon si një shtet brenda shtetit.” Ai argumentoi se edhe largimi i Khameneit nuk do ta çmontonte domosdoshmërisht sistemin. “Edhe nëse ai eliminohet, Bayt si institucion i mundëson Udhëheqësit Suprem të funksionojë,” tha Aarabi, duke shtuar: “Mendoni për Udhëheqësin Suprem si një institucion dhe jo vetëm si një individ të vetëm.”
Aarabi paralajmëroi gjithashtu se “eliminimi i Khameneit i izoluar nuk është i mjaftueshëm,” duke kërkuar një strategji më të gjerë që synon aparatin përreth udhëheqësit suprem. “Duhet të çmontohet ky aparat i gjerë që ai ka krijuar,” tha ai.
“Ndryshe nga Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike, Khamenei e institucionalizoi pushtetin e tij. Sot, Republika Islamike është më shumë produkt i Khameneit sesa i Khomeinit,” shtoi Ben Taleblu nga FDD.