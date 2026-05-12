Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 12 May 2026
S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 101.07 ▲3.06%
ARI 4,711 ▼0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,954 ▲ +0.1% ETH $2,294 ▼ -1.69% XRP $1.4568 ▲ +0.41% SOL $96.0000 ▲ +0.94%
S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 101.07 ▲3.06 % ARI 4,711 ▼0.37 % S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 101.07 ▲3.06 % ARI 4,711 ▼0.37 %
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Breaking
Arrestohet shtetasi serb në Shkup, dyshohet për përgatitjen e një vrasje me pagesë Kriza e Milanit/ Cardinale i inatosur, rrezikojnë Igli Tare dhe gjithë të tjerët Skandali i Serie A/ Théo Hernández ishte “organizatori” i festave me eskorta dhe gaz qeshës Banka Europiane e Investimeve financim 20 mln euro për bizneset e vogla dhe të mesme, Rama: Nxit zhvillimin ekonomik dhe forcon sipërmarrjet Mourinho vendos kushte për rikthimin te Real Madridi: Dua kontroll mbi merkaton dhe zero ndërhyrje
Menu
Kosova

27 fustane solemne e dy vello – Dogana zbulon mallra të padeklaruara në një hapësirë të fshehur në autobus

· 1 min lexim

Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se sot në pikën Han i Elezit është paraqitur një autobus me linjë Turqi–Prishtinë, me targa te huaja, ndërkaq gjatë kontrollit të kryer sipas procedurave zyrtare, zyrtarët doganorë kanë gjetur një hapësirë të fshehur brenda autobusit, ku është zbuluar mall i padeklaruar: 27 fustane solemn dhe dy fustane vello.

Dogana njofton se mallrat janë ndaluar dhe po ndiqen procedurat e mëtejshme administrative dhe ligjore në përputhje me legjislacionin në fuqi.

“Dogana e Kosovës do të vazhdojë kontrollet e automjeteve që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës dhe vepron në mënyrë aktive për parandalimin e kontrabandës”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu