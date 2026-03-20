SHBA-ja miraton shitjen e armëve me vlerë 7 mld dollarë për EBA-n
Administrata Trump ka miratuar shitjen e armëve me vlerë rreth 7 miliardë dollarë për Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat Departamenti Amerikan i Shtetit nuk është i detyruar t’i shpallë publikisht sipas rregullave që rregullojnë eksportet e armëve të SHBA-së, raportoi “Wall Street Journal”.
Ky vendim vjen pas shitjeve të armëve në tre vende të Lindjes së Mesme me vlerë më shumë se 16,5 miliardë dollarë, të njoftuara më herët.
Këto përfshijnë raketa mbrojtëse “Patriot PAC‑3”, të cilat përdoren për të interceptuar raketa të armatosura dhe avionë në ajër, si dhe helikopterë transportues “CH‑47 Chinook”, të projektuar për operacione të rënda ushtarake dhe transport.
Pika kyçe e këtij vendimi është se shitjet nuk janë bërë publikisht të njohura siç ndodh zakonisht për shitjet e armëve me vlerë të tillë – pasi ato konsiderohen “shtesa” të marrëveshjeve të miratuara më parë, gjë që i lejon autoritetet amerikane t’i bëjnë pa një njoftim formal publik apo pa e paraqitur në Kongres.
Kjo praktikë është lejuar sipas rregullave ekzistuese që qeverisin eksportet e armëve amerikane.
Vendimi i fundit është pjesë e një pakete më të gjerë shitjesh armësh për vendet e Lindjes së Mesme, ku SHBA-ja ka miratuar gjithashtu shitje më të mëdha armësh me vlerë mbi 16,5 miliardë dollarë për EBA-n, Kuvajtin dhe Jordaninë – në një kohë kur tensionet rajonale janë rritur për shkak të konfliktit me Iranin. //a.i/
