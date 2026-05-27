Sekretarja e Përgjithshme e EEP shkon në selinë e PD, takohet me Berishën (VIDEO)
Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Popullore Europiane, Dolors Montserrat këtë të mërkurë është takuar me kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha. Takimi u zhvillua në selinë e PD-së.
Mësohet se takimi u fokusua te zhvillimet politike në vend, bashkëpunimi me PPE-në dhe proceset integruese të Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.
Siç shihet edhe nga pamjet nga selia e PD, Montserrat është e shoqëruar edhe nga Fatmir Mediu.
