☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 27 May 2026
S&P 500 7,519 ▲0.61%
DOW 50,462 ▼0.23%
NASDAQ 26,656 ▲1.19%
NAFTA 88.80 ▼5.42%
ARI 4,476 ▼1.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,770 ▼ -1.78% ETH $2,081 ▼ -2.15% XRP $1.3337 ▼ -1.62% SOL $84.0300 ▼ -1.58%
S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 88.80 ▼5.42 % ARI 4,476 ▼1.3 % S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 88.80 ▼5.42 % ARI 4,476 ▼1.3 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Kallëzim penal dhe procedurë disiplinore ndaj një polici në Manastir për shpërdorim të detyrës zyrtare Gjatë vitit 2025, në Maqedoninë e Veriut kanë diplomuar 7.612 studentë U plagos gjatë operacionit antidrogë, Hita viziton te Trauma efektivin e Korçës: Të jesh në shërbim të qytetarëve ka sakrificë Sekretarja e Përgjithshme e EEP shkon në selinë e PD, takohet me Berishën (VIDEO) Haxhiu takim me kongresistët amerikanë: NATO-ja, siguri afatgjatë për Kosovën
Menu
Kronika

Prokuroria e Fierit dërgon në gjyq avokaten dhe përkthyesen për falsifikim dokumentesh

· 2 min lexim

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Fier ka dërguar për gjykim një avokate dhe një përkthyese, të cilat akuzohen për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, e kryer në bashkëpunim, sipas nenit 186/2 të Kodit Penal.

Sipas hetimeve të procedimit penal nr. 857 të vitit 2025, rezulton se më 29 maj 2025, në Zyrën e Gjendjes Civile në Bashkinë Fier është depozituar me postë një vendim gjyqësor i Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, i datës 12.02.2025, me kërkues shtetasin F.H. dhe me objekt njohjen dhe dhënien e fuqi ligjore në Shqipëri të një vendimi të një gjykate në Greqi.

Pas verifikimeve hetimore, ky vendim ka rezultuar i falsifikuar.

Nga hetimet dhe administrimi i provave ka rezultuar se dokumentet e dërguara me postë janë dërguar nga shtetaset A.K. dhe A.M., të cilat, sipas prokurorisë, janë paraqitur disa herë në Zyrën e Gjendjes Civile për t’u interesuar mbi procedurën. Po ashtu, A.M. dyshohet se ka tentuar të ndikojë në regjistrimin e dokumenteve, duke u paraqitur si njohëse e legjislacionit.

Sipas dosjes hetimore, e pandehura A.K., në bashkëpunim me avokaten A.M., ka falsifikuar dhe përdorur dy vendime gjyqësore atë të Gjykatës së Apelit në Tiranë dhe një vendim të një gjykate greke me qëllim realizimin e zgjidhjes së martesës së shtetasit F.H. përmes një dokumentacioni të falsifikuar, si dhe krijimin e një procedure për njohjen e këtij vendimi në Shqipëri.

Prokuroria e Fierit thekson se mbetet e angazhuar për garantimin e integritetit të dokumentacionit zyrtar dhe funksionimin e rregullt të administratës publike, si dhe për ndëshkimin e çdo veprimi që cenon ligjshmërinë në hartimin dhe përdorimin e dokumenteve zyrtare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë