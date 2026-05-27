Prokuroria e Fierit dërgon në gjyq avokaten dhe përkthyesen për falsifikim dokumentesh
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Fier ka dërguar për gjykim një avokate dhe një përkthyese, të cilat akuzohen për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, e kryer në bashkëpunim, sipas nenit 186/2 të Kodit Penal.
Sipas hetimeve të procedimit penal nr. 857 të vitit 2025, rezulton se më 29 maj 2025, në Zyrën e Gjendjes Civile në Bashkinë Fier është depozituar me postë një vendim gjyqësor i Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, i datës 12.02.2025, me kërkues shtetasin F.H. dhe me objekt njohjen dhe dhënien e fuqi ligjore në Shqipëri të një vendimi të një gjykate në Greqi.
Pas verifikimeve hetimore, ky vendim ka rezultuar i falsifikuar.
Nga hetimet dhe administrimi i provave ka rezultuar se dokumentet e dërguara me postë janë dërguar nga shtetaset A.K. dhe A.M., të cilat, sipas prokurorisë, janë paraqitur disa herë në Zyrën e Gjendjes Civile për t’u interesuar mbi procedurën. Po ashtu, A.M. dyshohet se ka tentuar të ndikojë në regjistrimin e dokumenteve, duke u paraqitur si njohëse e legjislacionit.
Sipas dosjes hetimore, e pandehura A.K., në bashkëpunim me avokaten A.M., ka falsifikuar dhe përdorur dy vendime gjyqësore atë të Gjykatës së Apelit në Tiranë dhe një vendim të një gjykate greke me qëllim realizimin e zgjidhjes së martesës së shtetasit F.H. përmes një dokumentacioni të falsifikuar, si dhe krijimin e një procedure për njohjen e këtij vendimi në Shqipëri.
Prokuroria e Fierit thekson se mbetet e angazhuar për garantimin e integritetit të dokumentacionit zyrtar dhe funksionimin e rregullt të administratës publike, si dhe për ndëshkimin e çdo veprimi që cenon ligjshmërinë në hartimin dhe përdorimin e dokumenteve zyrtare.
