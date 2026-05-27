Filmi më i ri nga Nicolas Cage “Spider Noir”
Ylli hollivudian, Nicolas Cage konfirmon se filmi i tij i ri aksion “Spider-Noir ” do t’u ofrojë shikuesve një përvojë dalluese, me mundësinë për ta parë atë në bardhë e zi “si një film i vjetër ” dhe me ngjyra të plota, për të rritur intensitetin vizual.
Ai shpreson se prezantimi i “Spider Noir” do të përfshijë audiencë më të re që mund të jenë më pak të njohur me filmat bardh e zi.
Filmi Noir, një stil amerikan i viteve 1940, është i njohur për protagonistët e tij cinikë, komplotet e drejtuara nga krimi dhe temat ekzistenciale.
Cage tha se ai e realizoi performancën me personazhin kryesor me qëllim me një format të dyfishtë “pak revolucionar. ”
“E kam bërë posaçërisht si aktor që jam e di atë ndjesinë sikur të shikonit një film të vjetër, por gjithashtu e dija që adoleshentët nuk kanë aq përvojë në filmat bardh e zi, sa një entuziast filmi 62-vjeçar si unë, kështu që zgjodha të dyja versionet bardhë e zi dhe me ngjyra të plota”, tha aktori Nicolas Cage.
Seriali, i zhvilluar nga Oren Uziel për Prime Video dhe MGM +, bazohet në personazhin Marvel Comics Spider-Man Noir.
Filmi portretizon Peter Parker e viteve 1930 një version më i errët dhe më i zymtë i Piter Parkerit, i vendosur në Nju Jork gjatë periudhës së “Depresionit të Madh”.
Ai është njëkohësisht një detektiv privat dhe një hero, i cili lufton krimin e organizuar, korrupsionin dhe nazistët.
Seriali fillon trasmetimin që nga e mërkura në Prime Video.
