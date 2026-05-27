S&P 500 7,519 ▲0.61%
DOW 50,462 ▼0.23%
NASDAQ 26,656 ▲1.19%
NAFTA 88.46 ▼5.78%
ARI 4,476 ▼1.29%
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
BTC $75,890 ▼ -1.57% ETH $2,084 ▼ -1.66% XRP $1.3358 ▼ -1.29% SOL $84.2500 ▼ -1.07%
U plagos gjatë operacionit antidrogë, Hita viziton te Trauma efektivin e Korçës: Të jesh në shërbim të qytetarëve ka sakrificë

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Skender Hita, paraditen e sotme vizitoi në Spitalin e Traumës punonjësin e Policisë së DVP Korçë, i cili, së bashku me kolegun, gjatë përmbushjes së detyrës për goditjen e shpërndarjes së lëndëve narkotike, u dëmtuan si pasojë e përplasjes së qëllimshme të automjetit nga njëri prej personave që më pas u arrestua gjatë operacionit.

Në fjalën e tij, Hita uroi shërim të shpejtë për efektivët e dëmtuar dhe nënvizoi se puna e policisë shoqërohet me sakrifica dhe rrezik, sidomos në luftën kundër kriminalitetit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Ai garantoi mbështetje të plotë institucionale dhe financiare për punonjësit e plagosur në krye të detyrës.

Shkrimi i plotë i Hitës:

“Të uroj shërim sa më të shpejtë ty dhe kolegut tjetër, i cili fatmirësisht është më mirë dhe është larguar pranë banesës. Keni treguar përgjegjësi dhe profesionalizëm në kryerjen e detyrës.

Përmbushja e detyrës dhe e misionit tonë ka edhe rrezikun me vete, por kur kemi zgjedhur këtë mision, kemi marrë parasysh se të jesh në shërbim të ligjit dhe qytetarëve ka edhe sakrificë. E rëndësishme tani është të rikuperoheni plotësisht.

Sakrifica dhe përkushtimi i çdo punonjësi Policie do të vlerësohet maksimalisht nga unë, si Drejtor i Përgjithshëm, dhe do të jem përherë në krahun tuaj, sepse në këtë krah janë edhe qytetarët e ndershëm që na besojnë dhe na mbështesin.

Të shkuara dhe rri i qetë, sepse janë marrë të gjitha masat për trajtimin tuaj mjekësor dhe për trajtimin financiar nga Policia e Shtetit, pasi jeni dëmtuar në krye të detyrës.”

Dy punonjësit e Policisë, në aksin rrugor Korçë–Pogradec, në afërsi të fshatit Lumalas, kanë konstatuar njërin prej personave të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe kanë tentuar ta ndalojnë. 21-vjeçari, për t’i shpëtuar arrestimit, ka goditur qëllimisht automjetin me të cilin udhëtonin dy punonjësit e Policisë, të cilët u dëmtuan si pasojë e përplasjes.

Gjatë operacionit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i dy shtetasve 19 dhe 21 vjeç, si dhe shpallja në kërkim e një 27-vjeçari, pronar i një lokali ku shitej lëndë narkotike dhe ushtrohej veprimtaria e paligjshme e lojërave të fatit.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan sasi lënde e dyshuar cannabis sativa dhe kokainë, të ndara në doza, si dhe një tavolinë pokeri.

