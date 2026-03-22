☁️
Tiranë 8°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.09 ▼0.14%
ARI 4,467 ▼2.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
₿ CRYPTO
BTC $67,974 ▼ -1.25% ETH $2,056 ▼ -0.9% XRP $1.3871 ▼ -1.42% SOL $86.3300 ▼ -0.99%
S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.09 ▼0.14 % ARI 4,467 ▼2.36 % S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.09 ▼0.14 % ARI 4,467 ▼2.36 %
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
23 Mar 2026
Breaking
Dalë nga ndërprerja e fundit e energjisë, Kuba thotë se është e gatshme për çdo sulm të mundshëm nga SHBA. Berisha flet pas protestës: E tmerruat Edi Ramën! Të japë dorëheqjen ose do ta tërheqim siç nuk ia pret mendja Garë kokë më kokë në Slloveni, “Lëvizja për Liri” prin me 29.9%, ndjek partia pro-Trump Një flamur gjerman për molotovët e revolucionit Zgjedhjet në Paris, “Exit Poll”-et paralajmërojnë fitore dërrmuese për socialistin Grégoire, mposhtet Dati
Menu
Sporti

85 pjesëmarrës dhanë spektakël në qiell, Berati Open Air ndan çmimet

· 1 min lexim

“Berati Open Air” u mbyll sot në qytetin e “një mbi një dritareve” me ceremoninë e ndarjes së çmimeve.

Pas tre ditëve ku 85 pjesëmarrës dhanë spektakël në qiell, fituesit u renditën si më poshtë:

Në kampionatin kombëtar, vendi i parë shkoi për Xhonatan Islamin, i ndjekur nga Veton Sylaj në vendin e dytë dhe Arbër Shala në të tretin.

Në renditjen e përgjithshme të “Berati Open”, fitues u shpall Matjaz Sluga nga Sllovenia, vendi i dytë shkoi për Xhonatan Islamin dhe vendi i tretë për Milen Milchev nga Bullgaria.

Kryetari i bashkisë së Beratit Ervin Ceca u uroi suksese të gjithë pjesëmarrësve dhe i ftoi të ritakohen në fluturime të tjera.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu