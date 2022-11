Presidentët më të zgjuar (dhe ‘më budallenj’) të Amerikës

Trump ka refuzuar të publikojë transkriptet e tij të shkollës, por historiania presidenciale Barbara Perry ka disa mendime për fuqinë e trurit të ish-presidentit.

“Unë mendoj se ai është presidenti ynë më dinak dhe mendoj se ka një sasi të caktuar intelekti që kërkon,” thotë Perry, drejtor i studimeve presidenciale në Qendrën Miller të Universitetit të Virxhinias. “Pra, ndoshta për disa presidentë, ata e kompensojnë mungesën e shkëlqimit dhe inteligjencës vendase me zgjuarsi. Dhe ai padyshim di se si të punojë me një turmë, kështu që unë nuk do t’ia heq atë.”

Në vitin 2006, psikologu Dean Simonton vendosi të përcaktojë sasinë e inteligjencës së presidentëve amerikanë duke vlerësuar nivelet e tyre të inteligjencës. Shkëlqimi intelektual dhe hapja ndaj përvojës ishin ndër faktorët që përdori Simonton për të marrë një ide se cilët presidentë në të vërtetë ishin gjeni.

Megjithëse i diplomuari në Harvard, John Quincy Adams kishte IQ-në më të lartë të vlerësuar (175) nga të gjithë liderët amerikanë, Simonton thotë se komandanti i tretë i përgjithshëm i Amerikës, Thomas Jefferson (IQ 160), ishte gjeniu i vërtetë me shumë arritje në fusha të ndryshme.

“Ai është një shkrimtar i madh. Siç e dini, ai është autori kryesor i Deklaratës së Pavarësisë. Ai është një arkitekt i madh, duke projektuar jo vetëm rezidencën e tij, por edhe kampusin origjinal të Universitetit të Virxhinias. Ai ishte një teoricien politik. Ai shkroi shumë teori politike që formojnë bazën për Kushtetutën tonë”, thotë Simonton, profesor emeritus në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Kalifornisë, Davis. “Ai ishte një studiues biblik. Ai ishte gjithashtu një pionier në bujqësi, duke përfshirë rritjen e rrushit për verë. Dhe sigurisht, ai është një diplomat i madh dhe një president i madh. Pra, ai ishte një djalë shumë i mrekullueshëm intelektualisht.”

Analiza e Simonton nuk përfshin asnjë president pas vitit 2006. Megjithatë, Perry përdor një sërë faktorësh, duke përfshirë inteligjencën vendase, notat, transkriptet dhe universitetet që ata kanë ndjekur, për të vlerësuar liderët më të fundit të Amerikës.

“A janë fjalët e tyre [në fjalime]? Pra, kjo tregon një mendimtar të pavarur. Tregon nëse ata janë të zgjuar me gjuhën. A janë elegantë dhe elokuentë në paraqitjen e politikave të tyre? A kanë mendje për ta?” thotë Perry. “Shkrimi i tyre, të folurit e tyre, aftësia e tyre për të folur qartë. Dhe pastaj ekziston pavarësia e mendimit dhe e veprimeve. A shkruajnë në mënyrë të pavarur? A mendojnë ata në mënyrë të pavarur? A bazohen politikat e tyre në idetë e tyre?”

Duke përdorur këto kritere, Perry e vendos Barack Obamën në “kategorinë më të lartë të intelektit”, duke vënë në dukje se edhe kolegët e tij studentë në Universitetin e Harvardit mendonin se presidenti i ardhshëm i 44-të ishte “në një plan tjetër nga shumica e njerëzve të tjerë të shkëlqyer në klasa”.

“Unë me siguri do të vendos Obamën dhe [Bill] Clintonin në pesëshen e parë,” thotë Perry. “Ka vetëm një aftësi të atyre njerëzve për të kuptuar, për të analizuar dhe për të sintetizuar, që është, për mua, një shenjë e vërtetë shkëlqimi.”

Simonton thotë se është e vështirë të vlerësohet Trump për shkak të informacionit të kufizuar dhe për shkak se një nga metodat e preferuara të komunikimit të presidentit të 45-të ishte postimi në Twitter, i cili nuk tregon një kompleksitet të të menduarit.

Sa i përket presidentit aktual, Perry thotë se Joe Biden nuk është ndër liderët më të zgjuar të Amerikës.

“Unë kurrë nuk e gjeta atë veçanërisht të mprehtë apo tërheqës intelektualisht,” thotë ajo. “Unë mendoj se ju mund ta shihni këtë nga vendi ku ai shkoi në shkollë, nga notat e tij. Ai nuk shkoi në shkollat ​​më të larta elitare për universitare apo pasuniversitare. … Pra, unë thjesht mendoj se ai është me intelekt mesatar, por padyshim që ai e ka ndarë atë [në presidencë] për shkak të, mendoj, personalitetit të tij.”

Presidentët e Amerikës janë “padyshim më të zgjuar se popullata e përgjithshme”, sipas Simonton, i cili shton se udhëheqësit nuk mund të duken shumë më inteligjentë se ndjekësit e tyre, sepse njerëzit nuk ndjekin liderë që ata nuk i kuptojnë.

Të dy Perry dhe Simonton pajtohen se presidentët më të hershëm të Amerikës ishin ndër më të shkëlqyerit.

“Një nga arsyet pse ne mund të kishim presidentë mjaft të zgjuar në fillim është se ata nuk u zgjodhën nga vota popullore. Ata u zgjodhën nga zgjedhësit që zgjidheshin nga ligjvënësit e shtetit. … Dhe nëse keni dikë që është një udhëheqës i liderëve – si një CEO, i cili është një udhëheqës i menaxherëve më poshtë – atëherë ata priren të jenë më inteligjentë,” thotë Simonton. “Unë në fakt kam bërë kërkime që tregojnë se kryeministrat janë përgjithësisht më inteligjentë se presidentët e Shteteve të Bashkuara, sepse ata zgjidhen nga udhëheqës të tjerë. Duhet të jesh shumë i zgjuar.”

Presidentët më pak të zgjuar të Amerikës përfshijnë Warren Harding, koha e të cilit në detyrë u trondit nga skandali; Andrew Johnson, një rrobaqepës që nuk ndoqi kurrë shkollën; dhe Calvin Coolidge, i cili thuhet se e zuri gjumi në takimet e pasdites nëse i mungonte gjumi i tij pas drekës.

Simonton thotë se Amerika ka nevojë për liderë që janë mjaft të zgjuar për të kuptuar kompleksitetin dhe për ta zbërthyer atë aq sa për publikun amerikan ta kuptojë.

“Dikur ishte se të qenit i zgjuar ishte një pasuri – të kesh një IQ të lartë, të kesh një arsimim në Ivy League dhe diçka e tillë. Presidenca ka qenë, mendoj, e zhgënjyer dhe një pjesë e kësaj është për shkak se ne kemi shumë më tepër akses në presidencë,” thotë Simonton. “Ka një lidhje midis inteligjencës dhe aftësisë për zgjidhjen e problemeve. Çfarë do të thotë kjo është se shumica e problemeve janë komplekse dhe njerëzit shumë inteligjentë kanë më shumë gjasa të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse.”/VOA/