Fluturimi historik drejt Hënës zgjidh problemet e rrjedhjes së karburantit disa orë përpara nisjes

Misioni historik Artemis I – një fluturim provë pa ekuipazh rreth hënës që do të përdorë raketën më të fuqishme operacionale në botë – më në fund mund të fluturojë këtë javë, megjithëse ekipi po zgjidh edhe një herë problemet e nxitjes me raketën masive të Sistemit të Nisjes Hapësinore .

Ekipi i misionit të NASA-s filloi të furnizonte raketën pasditen e së martës në Qendrën Hapësinore Kennedy në Florida përpara një përpjekjeje tjetër të lëshimit, e cila vjen pas disa javësh lufte me probleme të ndryshme teknike dhe pengesa që përfshinin raketën që i rezistonte një uragani të kategorisë 1. Për orë të tëra, karburanti dukej se po shkonte pa probleme, duke përparuar më tej në numërimin mbrapsht sesa dy përpjekjet e mëparshme të lëshimit.

Më pas, rreth orës 21:30. ET, rrjedhjet e ndërprera filluan të shfaqen që herë pas here ishin mbi pragun që zyrtarët e NASA-s shpresonin të shihnin.

“Ekipet kanë këshilluar drejtorin e nisjes Charlie Blackwell-Thompson se nuk mund të bëjnë shumë nga këtu nëse (leximet e rrjedhjeve) do të kthehen lart” mbi pragun e sigurisë, tha zëdhënësi i NASA-s Derrol Nail në transmetimin e drejtpërdrejtë të agjencisë për nisjen. .

Këto rrjedhje më pas detyruan të ndalonte furnizimin me karburant të tankeve të përfshirë dhe Nail raportoi se NASA do të vendoste një “ekuipazh të kuq” – një grup personeli i trajnuar posaçërisht për të bërë riparime ndërsa raketa është e ngarkuar me shtytës. Ata do të përpiqen të shtrëngojnë disa pajisje në raketë me shpresën për të ndaluar rrjedhjen. Reaguesit e urgjencës do të presin aty pranë ndërsa kryejnë atë punë, shtoi Nail.

Nisja nuk është anuluar ende. Është planifikuar të nisë brenda natës, me ngritjen nga Qendra Hapësinore Kennedy që do të ndodhë në çdo kohë brenda një dritareje nisjeje dy-orëshe që hapet në orën 1:04 të mëngjesit të së mërkurës ET.

Publiku mund të ndjekë së bashku misionin duke kapur transmetimin e drejtpërdrejtë të NASA-s ose, për ata që janë në afërsi të vendit të nisjes, duke parë drejt qiellit nga plazhe të ndryshme publike dhe duke parë pika nëse raketa fluturon.

Përpjekja e nisjes filloi vetëm disa ditë pasi Uragani Nicole kaloi nëpër Florida, duke sjellë erëra deri në 100 milje në orë (87 nyje) në zonën e pikës së lëshimit. Në kohën kur u bë e qartë se stuhia do të shndërrohej në një kërcënim, nuk kishte kohë të mjaftueshme për ta rikthyer raketën brenda, tha agjencia hapësinore.

Raketa pësoi vetëm dëmtime të vogla, sipas NASA-s, duke përfshirë një rrip 10 këmbësh (3 metra) të kallëpit që u zgjidh në anijen kozmike Orion. Teknikët kanë kontrolluar gjithashtu një lidhje elektrike në atë që quhet kërthiza e shtyllës së shërbimit të bishtit, një strukturë 33 këmbë (10 metra e lartë) që lidhet me zonën e motorit të raketës ndërsa ajo ulet në platformën e lëshimit.

“Ne jemi ende duke parë disa qesharake në atë kërthizë të veçantë”, por inxhinierët kanë burime të tjera që mund të ofrojnë të njëjtin informacion si lidhësi, tha Mike Sarafin, menaxher i misionit Artemis I.

Dhe ndërsa ka “një gjasë të vogël” që kapja mund të zhvendoset gjatë nisjes, ekipi i Artemis përcaktoi se ishte brenda një gamë të pranueshme rreziqesh, tha Sarafin.

“Ne do të bëjmë më të mirën dhe do të përpiqemi të mërkurën”, tha Sarafin. “Thënë kjo, nëse kemi një problem që ndodh që do të na bënte të përmbushim një nga kriteret tona të ndalimit, mund të mos jetë dita jonë.” (Kriteret No-Go janë një grup artikujsh të listës së kontrollit të paracaktuar që duhet të pastrohen që NASA të japë dritën jeshile për nisjen.

Nëse misioni niset, shikuesit mund të presin një ekran verbues pasi sistemi i lëshimit në hapësirë, ose SLS, raketa ndez katër motorët e saj kryesorë dhe dy përforcuesit anësor për t’u bërë ajror dhe për të ndezur në qiellin e natës gjatë rrugës për në kozmos. Anija kozmike Orion do të hipë në majë të raketës dhe do të shkëputet pasi të arrijë në hapësirë. Orion është projektuar për të transportuar njerëz, por pasagjerët e tij për këtë mision provë do të jenë të llojllojshmërisë së pajetë, duke përfshirë disa manekina që mbledhin të dhëna jetike për të ndihmuar ekuipazhet e ardhshme.

Pas arritjes në orbitë, anija kozmike pritet të nisë një udhëtim rreth Hënës, duke udhëtuar afërsisht 1.3 milionë milje (2 milionë kilometra) për rreth 25 ditë e gjysmë. Orion do të spërkat më pas në Oqeanin Paqësor më 11 dhjetor në brigjet e San Diegos, ku ekipet e rikuperimit do të presin aty pranë për ta transportuar atë në siguri.

Qëllimi i misionit është të mbledhë të dhëna për inxhinierët e NASA-s dhe të provojë se raketa SLS dhe anija kozmike Orion funksionojnë siç pritej përpara se astronautët të lejohen në bord.

Artemis I është vetëm i pari në atë që pritet të jetë një seri e gjatë misionesh gjithnjë e më të vështira ndërsa NASA punon drejt qëllimit të saj për të krijuar një post të përhershëm në Hënë. Artemis II do të ndjekë një rrugë të ngjashme si Artemis I, por do të ketë astronautë në bord. Artemis III, e planifikuar për më vonë këtë dekadë, pritet të zbresë një grua dhe një person me ngjyrë në sipërfaqen hënore për herë të parë. Ky mision do të synojë polin jugor të hënës, ku rajonet me hije të përhershme mund të strehojnë akull dhe burime të tjera që mund të mbështesin astronautët gjatë ecjeve të gjata në hënë.

Për çfarë të shikoni

Moti është gjithmonë një kartë e egër kur bëhet fjalë për nisjen nga Florida,