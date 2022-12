Dhe bota rri e pret legjendaren Holandë-Argjentinë

Historia e Kupës së Botës ka ofruar tashmë duele legjendare mes Argjentinës dhe Holandës, madje edhe në një çerekfinale Katar 2022, si ndeshja e së premtes, më 9 dhjetor. Me këtë edicion të gjashtë, dueli mes Oranje dhe Albiceleste bëhet takimi i tretë më i luajtur në Kupën e Botës, pas Brazil-Suedi dhe Argjentinë-Gjermani ose RFGJ (shtatë herë). Gjermanët, para, gjatë dhe pas ndarjes Lindje-Perëndim, gjithashtu u përballën gjashtë herë me Jugosllavinë (dhe një herë me Serbinë).

Leksioni i Cruyffit

Holandë – Argjentinë 4-0, 26 qershor 1974.

Dy gola nga Johan Cruyff dhe një futboll mahnitës i gjithanshëm nga holandezët i mposhtën plotësisht argjentinasit. Numri 14 me flokë të gjatë mashtron portierin Daniel Carnevali dhe pasimi i tij për golin e Johnny Rep është plot shije.

Pjesa e dytë luhet nën përmbytjen e fushës, me një gol nga Cruyff në një kënd të ngushtë.

Dygolëshi i Kempesit në finale

Argjentinë – Holandë 3-1, 25 qershor 1978, finale

Këtë herë heroi është argjentinas. Mario Kempes rrëshqet mes dy mbrojtësve të Oranjes në një zonë të mbushur ende me letra të bardha për të hapur rezultatin. Më pas Dick Nanninga barazon me një goditje me kokë.

Në një atmosferë shurdhuese në stadiumin ”Monumental” dhe përballë statujës së dyllit të diktatorit të patrembur argjentinas Jorge Videla, Kempes mahnit Holandën në kohën shtesë me dy gola dhe Argjentina është kampione e botës!

– Bergkamp –

Holandë – Argjentinë 2-1, 4 korrik 1998, çerekfinale

Talenti i Dennis Bergkamp ndriçon duelin e tretë legjendar, në diellin e stadiumit ”Vélodrome”. Pas golave ​​të Patrick Kluivert dhe Claudio Lopez në startin e ndeshjes, asgjë nuk u shënua deri në minutën e fundit, kur gjeniu i Arsenalit nënshkroi kryeveprën e tij, një nga golat më të bukur në historinë e Botërorit.

Zotëron një pasim nga 60 metra dhe më pas një gol xhevahir.

Pastaj traditat humbasin. Dy ndeshjet në vijim përfunduan me rezultatin 0-0, gjë që nuk ndezi kujtimet.

Në të njëjtin grup në vitin 2006, dy skuadrat nuk përplasen shumë. Ata u takuan në gjysmëfinale në vitin 2014, asnjëri prej tyre nuk shënoi as gol dhe Argjentina fitoi me penallti (0-0, 4 me 2), përpara se të dështonte në finale.

Është koha për të shkruar një faqe të re.