A është e mundur që jeta të ekzistojë në Hënë me më shumë vullkane në Sistemin Diellor?

A mund të ketë jetë në Io?

Me këtë rast, shkencëtarët do të përpiqen të mësojnë sa më shumë për rrjetin e vullkaneve të këtij trupi aktiv dhe se si Jupiteri vepron mbi to. Io është vetëm pak më i madh se Hëna jonë, në rreth një të katërtën e diametrit të Tokës. Është i kyçur në mënyrë të baticës, domethënë, gjithmonë përballet me Jupiterin nga e njëjta anë.

Ajo ka një atmosferë shumë të hollë që përbëhet kryesisht nga dioksidi i squfurit, i cili ndonjëherë përdoret në Tokë për të ruajtur ushqimet e thara. Pothuajse me siguri nuk mund të mbështesë jetën siç e njohim ne, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të përmbajë një formë jete për të cilën nuk e dimë.

Anija kozmike “Juno” është duke u rrotulluar rreth Jupiterit që nga viti 2016 dhe gjatë zgjatjes së misionit, i cili është planifikuar të zgjasë deri në fund të vitit 2025, po eksploron hënat magjepsëse të planetit gjigant. Pra, në vitin 2021, ai fluturoi nga Ganymede, dhe në fillim të këtij viti pranë Evropës.

Me instrumentet e tij, Juno ishte në gjendje të shikonte nën koren e akullt të të dy hënave dhe të mblidhte informacione për brendësinë e Evropës, ku ka shumë të ngjarë të fshihet një oqean i kripur. Hëna Europa është e mbuluar nga një kore e akullt 16 deri në 24 kilometra e trashë dhe shkencëtarët besojnë se nën të shtrihet një oqean në një thellësi prej 64 deri në 161 kilometra.