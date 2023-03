Hill për Asociacionin: Gjithçka mund të ambalazhohet deri në fund të 2023’s

Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha sot se “Asociacioni i komunave me shumicë serbe do të formohet në përputhje me Marrëveshjen e Brukselit, si dhe dizajni i saktë i saj duhet të përcaktohet nga të dyja palët në negociata”.

Hill në një intervistë për televizionin serb Tv Pink u pyet se a duhet të formohet Asociacioni para apo pas zgjedhjeve në veri të Kosovës, ambasadori amerikan në Serbi tha se “nuk mund të flasë për afate kaq të shkurtra” dhe shtoi se i dërguari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar “foli për disa afate afatgjata dhe se gjithçka mund të përfundojë deri në fund të vitit 2023”.

Hill i vlerësoi si shumë të suksesshme negociatat në Ohër më 18 mars, ku kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti serb, Aleksandër Vuçiq arritën të merren vesh për aneksin e zbatimit të Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve.

“Unë mendoj se ata kanë bërë përparim. Unë do të doja të shihja disa gjëra më konkrete, por mendoj se ne po ecim shumë qartë drejt zbatimit të këtij procesi të dialogut. Ende duhet bërë shumë, veçanërisht në artikulimin e asaj që Asociacioni do të duket, kjo është një çështje kyçe”, shtoi Hill.

Tutje, Hill shtoi se është biseduar për organizimin e një takimi të ri mes Vuçiqit dhe Kurtit dhe shtoi se do të ishte një mundësi për të sqaruar disa gjëra.