Përbindëshi u vetëgllabërua

Siç shkruan kolegu Mero Baze me ironinë e tij therëse, Sali Berisha u deklarua person “non grata” edhe nga shqiptarët. Do të përpiqet të shpëtojë siç ka bërë përherë, duke hedhur baltë mbi të tjerët, dhe do të gjejë mijëra fajtorë për këtë disfatë, ndoshta do të shkarkohet edhe mbi Ilir Metën pasi e bëri me Lulzim Bashën. Do të kthehet të akuzojë Enkeled Alibeajn, duke bërë sikur harron se në 90% të bashkive ku koalicioni i tij humbi, PD nuk kishte vendosur asnjë kandidat, e megjithatë ato pak vota të mbledhura nga PD me vulë aty ku ishte në garë, nuk dolën kurre vendimtare për të mbushur hendekun e humbjes. Një humbje që është e gjitha e Sali Berishës pa asnjë alibi. Ai do ta vazhdojë luftën e tij vëllavrasëse kundër ishave të partisë së tij, duke u kapur edhe me rrënojat që ka lënë nga pas. Plaku i dëshpëruar do të vazhdojë të akuzojë të tjerët, qeverinë, narkoshtetin, narkopolicinë, duke i treguar si fajtorë dhe se kanë manipuluar rezultatet, e më pas komunistët dhe oligarkët dhe mediat e blera, të gjitha gjëra të para e të dëgjuara në këto 30 vite. “Industria e tmerrshme e blerjes së votës, bota e krimit dhe oligarkisë dhunuan si kurrë në historinë e këtij vendi, votën e shqiptarëve – tha pa provuar asnjë një grimcë turp – Është një moment agonie për vlerat demokratike në vend. Unë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe, për të hedhur poshtë këtë farsë elektorale, e karakterizuar nga alfa te omega nga krimi shtetëror elektoral dhe krimi ordiner”.