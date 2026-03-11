A është SHBA e gatshme të presë Iranin në Kupën e Botës gjatë luftës?
Kupa e Botës FIFA: lufta e SHBA-së me Iranin, dhuna në Meksikë, ndalimet e vizave, ndeshja kualifikuese e Irakut.Kupa e Botës FIFA 2026 u paraqit si një nga turnetë më të lehtë për t’u organizuar, por megjithatë sfida të shumta vazhdojnë të shfaqen.
Edicioni i Kupës së Botës FIFA 2026 nis pas tre muajsh, por ajo që pritej të ishte një nga organizimet më të thjeshta në historinë e turneut duket se po bëhet çdo ditë e më e ndërlikuar.
Lufta Izrael–Shtetet e Bashkuara kundër Iranit ka krijuar pasiguri të madhe në mbarë botën, dhe eventi kryesor i FIFA-s tashmë po ndjen pasojat, së bashku me çështje politike dhe politike publike që tashmë po shfaqeshin në Amerikë.
Al Jazeera Sport hedh një vështrim mbi pesë çështjet që duhet të zgjidhen përpara ndeshjes së parë më 11 qershor, mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, në këtë turne që organizohet bashkërisht nga SHBA, Meksika dhe Kanadaja.
A do të marrë pjesë Irani në Kupën e Botës 2026 në SHBA?
Ministri i sportit i Iranit tha të mërkurën se vendi nuk mund të marrë pjesë në Kupën e Botës FIFA pasi SHBA vrau udhëheqësin e tij suprem.
Ajatollah Ali Khamenei u vra në ditën e parë të luftës SHBA–Izrael dhe të gjitha ndeshjet e grupit të kombëtares iraniane në Kupën e Botës janë planifikuar të zhvillohen në qytete amerikane.
Sulmet amerikane dhe izraelite nisën më 28 shkurt. Deri tani, 1,255 persona janë vrarë në Iran dhe më shumë se 12,000 janë plagosur.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme ndaj Izraelit, bazave ushtarake amerikane në vendet fqinje të Lindjes së Mesme dhe infrastrukturës në rajon.
“Duke pasur parasysh se ky regjim i korruptuar [SHBA] ka vrarë udhëheqësin tonë, në asnjë rrethanë nuk mund të marrim pjesë në Kupën e Botës,” tha ministri i sportit Ahmad Donyamali për televizionin shtetëror.
A është SHBA e gatshme të presë Iranin në Kupën e Botës gjatë luftës?
Presidenti amerikan Donald Trump do ta “mirëpriste” pjesëmarrjen e Iranit në Kupën e Botës, sipas presidentit të FIFA-s Gianni Infantino.
Para njoftimit të Iranit, Infantino shkroi në Instagram të mërkurën se, pavarësisht luftës në Lindjen e Mesme, Trump kishte përsëritur qëndrimin e tij për pjesëmarrjen e Iranit gjatë një takimi mes tyre për të diskutuar turneun.
Sipas shortit aktual, SHBA dhe Irani mund të përballen me njëri-tjetrin në turne nëse të dy përfundojnë të dytët në grupet e tyre. Një ndeshje eliminatore më 3 korrik në Dallas do të ishte rezultati i mundshëm.
Ndërkohë, nëse SHBA refuzon të presë ekipin iranian, FIFA mund ta heqë SHBA-në si vend organizator – një fat që e pësoi edhe Indonezia.
Tre vite më parë, si organizatore e Kupës së Botës U-20, Indonezia refuzoi të priste Izraelin. FIFA e hoqi vendin nga organizimi vetëm disa javë para fillimit të turneut dhe e zhvendosi atë në Argjentinë.
Çfarë po ndodh me ndeshjen e Irakut në play-off?
Iraku po përballet me probleme të mëdha logjistike për shkak të luftës përpara ndeshjes së 31 marsit, që është një kualifikuese për Kupën e Botës.
Fituesi i ndeshjes play-off ndërkontinentale të Irakut kundër Surinamit ose Bolivisë do të kualifikohet për edicionin e vitit 2026.
Megjithatë, hapësira ajrore e Irakut është mbyllur deri më 1 prill për shkak të luftës dhe skuadra përbëhet kryesisht nga lojtarë të ligës vendase.
Me skuadrën që ka vështirësi të mblidhet plotësisht për ndeshjen, trajneri i kombëtares, Graham Arnold, i kërkoi FIFA-s të hënën që ndeshja të shtyhet.
Ndeshja është planifikuar të zhvillohet në Monterrey, Meksikë, dhe Meksika u ka dhënë disa viza lojtarëve irakianë në ambasadën e saj në Katar më 8 mars.
Një problem tjetër është se Meksika nuk ka ambasadë në Irak për lojtarët e mbetur.
Megjithatë, Meksika ka siguruar Irakun se do të “ofrojë të gjithë ndihmën e nevojshme për dokumentimin e anëtarëve të ekipit kombëtar irakian”.
Dhuna në Meksikë ngre pikëpyetje për organizimin e ndeshjeve
Ndërsa SHBA dhe pjesa tjetër e botës përballen me komplikime për shkak të luftës me Iranin, Meksika po përballet me problemet e veta të brendshme.
Një valë dhune shpërtheu më 23 shkurt pas vrasjes së një bosi të drogës që drejtonte një nga organizatat kriminale më të fuqishme në vend.
Persona të armatosur dogjën makina dhe bllokuan autostrada në më shumë se gjashtë shtete pas lajmit për vrasjen e tij.
Ndeshja e parë e Kupës së Botës do të luhet në Mexico City, ndërsa një tjetër po atë ditë në Guadalajara, qytet që u trondit nga dhuna muajin e kaluar.
Zyrtarët meksikanë janë përpjekur të sigurojnë FIFA-n dhe turistët se turneu do të jetë i sigurt.
Të premten, presidentja Claudia Sheinbaum tha se Meksika do të vendosë deri në 100,000 pjesëtarë të forcave të sigurisë gjatë turneut, duke siguruar tifozët se “nuk ka asnjë rrezik” për të vizituar vendin.
Problemet me biletat e Kupës së Botës 2026
Ashtu si në shumë evente të mëdha sportive dhe argëtuese, çmimi dhe disponueshmëria e biletave është një problem për publikun.
Gati 2 milionë bileta u shitën në dy fazat e para të shitjes për Kupën e Botës 2026 dhe kërkesa ishte aq e madhe sa kërkesat tejkaluan ofertën më shumë se 30 herë.
Biletat më të shtrenjta për ndeshjen hapëse po reklamohen me çmime gati 900 dollarë, ndërsa për finalen mbi 8,000 dollarë.
Në përgjithësi, biletat për ndeshje me ekipet kryesore kushtojnë të paktën 200 dollarë.
Biletat më të lira për finalen kushtojnë 2,000 dollarë, ndërsa vendet më të mira arrijnë 8,680 dollarë.
Pastaj është edhe faqja zyrtare e rishitjes së FIFA-s, ku një biletë e kategorisë së tretë për finalen në New Jersey më 19 korrik po ofrohej për një çmim marramendës 143,750 dollarë – më shumë se 41 herë mbi çmimin fillestar prej 3,450 dollarësh
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.