🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,686 ▼0.33%
DOW 53,186 ▼0.7%
NASDAQ 26,371 ▼0.12%
NAFTA 85.93 ▲3.03%
ARI 4,501 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,954 ▲ +0.1% ETH $2,480 ▼ -1.03% XRP $1.3887 ▼ -1.66% SOL $103.7900 ▼ -1.97%
S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 85.93 ▲3.03 % ARI 4,501 ▼0.64 % S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 85.93 ▲3.03 % ARI 4,501 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
Lionel Messi i Inter Miami shpallet Lojtari i Matchday 23 në MLS Deputeti i LDK-së: Duhet konsultime në parti për Bekim Sejdiun Lista e plotë e pretendimeve në NFL: Cowboys marrin Emari Demercado pas largimit të Jaydon Blue Protesta në Tiranë shënon ditën e 93-të – Marshim nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë Prej nesër fillon të qarkullojë “Treni urban” në relacionin Zelenikovë-Shkup
Menu
Politika

A mund të largohet Rama nga protesta? Përgjigjet Andi Bushati

· 2 min lexim

Analisti Andi Bushati ka dhënë qëndrimin e tij në “Now” lidhur me vazhdimësinë e protestave qytetare ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama.

Bushati thekson se protesta e ka arritur qëllimin e saj kryesor, pasi tregoi pakënaqësitë që kishin një masë e madhe qytetarësh ndaj regjimit aktual.

“Do mjaftonte qoftë dhe një javë protestë dhe ai masivitet që ne e kemi parë bashkë me njerëzit që e mbështesnin për të kuptuar që në këtë vend ka një pakënaqësi ekstreme.

Pavarësisht nga sasia e ditëve, edhe sikur sot të ndërpritej protesta, e ka arritur qëllimin. Pra, protesta na ka treguar që me qeverinë Rama në veçanti dhe me këtë klasë politike në përgjithësi, njerëzit janë të stërlodhur.

Edhe po dolën në shtator, edhe po ishin pak, edhe po u bënë prapë po aq shumë sa ishin, nuk besoj se do kemi një mesazh më të madh se kaq sa është dhënë”, tha Bushati.

I pyetur nëse objektivat që ka vënë protesta mund të sjellin një largim te Ramës, Bushati argumenton se largimi i kryeministrit nuk varet më nga qytetarët apo numri i ditëve të protestës. Ai thekson se në shumë vende qeveria nuk jep dorëheqje me dëshirë edhe nëse dalin 2 milionë shqiptarë.

“Kjo nuk varet më nga protesta, kjo varet nga ai të cilit i janë drejtuar kërkesat. Sepse çfarë ndodh në vendet demokratike? Nuk ka njeri që e lëshon pushtetin me qejf, me dëshirë.

Në vendet demokratike njerëzit, liderët kur shohin që njerëzit janë të pakënaqur me ta largohen, sepse përndryshe presin zgjedhjet dhe çojnë veten dhe forcat e tyre politike karrocë.

Në këtë vend ku janë suprimuar zgjedhjet, edhe sikur 2 milionë shqiptarë të dalin në shesh, qeveria s’ka pse jep dorëheqjen. Kështu që suksesi i protestës nuk varet nga mënyra si do reagojë qeveria, sepse qeveria dihet si do reagojë: do vazhdojë të vjedhë dhe do vazhdojë, në fund, për të fshehur vjedhjet, të vjedhë votat”, tha analisti, Andi Bushati.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu