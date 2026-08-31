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Politika

Protesta në Tiranë shënon ditën e 93-të – Marshim nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë

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Protestues dhe aktivistë të shoqërisë civile janë mbledhur sërish sot në Tiranë, duke shënuar ditën e 93-të të tubimit të tyre të vazhdueshëm kundër politikave të qeverisë.

Tubimi nisi fillimisht në sheshin “Skënderbej”, ku pjesëmarrësit mbajtën pankarta dhe hodhën parulla me kërkesa politike, përfshirë dorëheqjen e Kryeministrit Edi Rama dhe reformimin e thellë të sistemit politik në vend.

Pas grumbullimit fillestar në sheshin qendror, protestuesit marshuan përgjatë bulevardit kryesor për t’u ndalur përpara godinës së Kryeministrisë, ku vijuan tubimin përmes fjalimeve të njëpasnjëshme të aktivistëve.

Përfaqësuesit e protestës nënvizuan se do të vazhdojnë praninë e tyre në shesh deri në plotësimin e kërkesave.

Pas ndalesës dhe fjalimeve përpara selisë së qeverisë, tubimi ka vijuar dinamikën e tij lëvizëse.

Qytetarët kanë marshuar përgjatë disa prej akseve kryesore rrugore të Tiranës, duke ndjekur të njëjtin itinerar si në ditët e mëparshme.

“Revolucioni i Flamingoveve” nisi fillimisht si një lëvizje kundër ndërtimit të një resorti turistik në Zvërnec, por tashmë është shndërruar në një protestë politike.

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