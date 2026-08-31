Punteri i Ravens dominon në presezonin e Javës 3; a gjetën Texans një talent të pa-draftuar?
Javën e tretë të presezonit NFL solli paraqitje të spikatura nga disa të rinj që luftojnë për vendet në lista. Krahas performancave të lojtarëve të afirmuar, vlerësimet për rookie-t pasqyruan edhe dobësitë e atyre që duhet të përmirësohen para fillimit të sezonit të rregullt.
Siç raporton nfl, vlerësimet e javës përfshijnë raste të ndryshme: Max Iheanachor, zgjedhje e rundit të parë, tregoi atletizëm por la vend për përmirësim pasi humbi disa faza dhe u penalizua; Caleb Lomu dhe Treydan Stukes patën paraqitje solide që theksuan forcën dhe shumëanshmërinë e tyre; Travis Burke imponoi me fuqinë dhe lëvizjen në fushë; ndërsa Ryan Eckley, punteri i Ravens, shkëlqeu duke vendosur dy nga tre gjuajtjet brenda 20 jardëve dhe duke pranuar ndryshimin e fushës me një goditje 53 jardëshe. Po ashtu, Sabastian Harsh, i pa-draftuar, imponoi shpejtësi dhe forcë kundër Panthers, duke u bërë faktor kryesor në mbrojtje për Texans.
Ryan Eckley vendosi dy nga tre puntet brenda 20 jardëve — një prej tyre përfundoi rreth 16 jardëve të kundërshtarit dhe ndaloi afër 14-së — dhe goditi një 53-yarder me kohë të mjaftueshme për të detyruar një fair catch; për më tepër, një përpjekje e tij e tretë u rrezikua nga një rikthim i afërt pranë 10-së. Sabastian Harsh, që erdhi si i pa-draftuar, shtangu me një bull rush ndaj tackle-it të djathtë, rrëzoi Kenny Pickett me një krah për një sack dhe vazhdoi të krijojë presion dhe të mbajë vënien në lojë, çka i siguroi vend në listën fillestare të Houstonit.
Sipas nfl, këto paraqitje do të ndikojnë në vendimet e skuadrave për formacionet e fundit dhe përbërjen e zëvendësimeve; disa rookie treguan potencial për të luajtur menjëherë, ndërsa të tjerë duhet të punojnë në detaje teknike për të fituar besimin e trajnerëve.
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