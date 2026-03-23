Berisha: Siç përmbysim komunizmin, do hedhim poshtë diktaturën e krimit, drogës dhe vjedhjes së shqiptarëve! Sfida ndaj Polonisë, Kombëtarja nis përgatitjet në "Shtëpinë e Futbollit" Kampionati i femrave, java e 13-të: Vllaznia dhe Partizani me fitore bindëse në transfertë, Gramshi mjaftohet me një gol Faza Play Off e Kupës së Botës/ Kombëtarja zhvillon stërvitjen e parë në "Shtëpinë e Futbollit" Humbja ndaj Valencias i kushton shtrenjtë, shkarkohet trajneri Almeyda
Sporti

Abissnet Superiore/ Formacioni i javës së 29-të, Shehi trajneri më i mirë

· 2 min lexim

Java e 29-të e kampionatit “Abissnet Superiore” dhuroi përballje të forta dhe paraqitje të spikatura nga disa prej futbollistëve të kampionatit, të cilët u dalluan me performancën e tyre në ndeshjet e fundjavës.

Formacioni më i mirë i kësaj jave nga trajnerët e ekipeve Kombëtare të moshave është ndërtuar sipas skemës 1-4-2-3-1.

Në portë është përzgjedhur Klevi Totoshi i AF Elbasanit.

Në repartin e mbrojtjes janë përfshirë Fabjan Përndreca i Bylisit, Vasil Zhongo i Teutës, Aurel Marku i Bylisit dhe Erdenis Gurishta i Vllaznisë.

Mesfusha përbëhet nga Fernando Medeiros i Egnatias dhe Taofeek Malomo i Dinamo City, ndërsa në repartin ofensiv janë përzgjedhur Redon Xhixha i Tiranës, Rowan Human i Partizanit dhe Xhonatan Lajthia i AF Elbasanit.

Në majën e sulmit është vendosur Freddy Alvarez i Tiranës, i cili spikati me paraqitjen e tij në këtë javë të kampionatit.

Trajneri më i mirë i javës është përzgjedhur Orges Shehi i Tiranës, pas fitores bindëse të skuadrës së tij.

