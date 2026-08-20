Abissnet Superiore/ Ndryshon orari i Dinamo–Vora, sfida starton në orën 21:00
Komisioni i Ligave dhe Garave pranë Federatës së Futbollit ka miratuar kërkesën e klubit Dinamo City për ndryshimin e orarit të ndeshjes ndaj FK Vorës.
Sfida, e programuar fillimisht më 23 gusht në orën 18:30, do të luhet në të njëjtën datë, por në orën 21:00.
Kalendari i plotë i javës së parë të “Abissnet Superiore”, që transmetohet në RTSH:
Java 1
Vllaznia–Skënderbeu, 21.08.2026, 21:00
Partizani–Teuta, 22.08.2026, 16:00
Laçi–AF Elbasani, 22.08.2026, 16:00
Dinamo City–Vora, 23.08.2026, 21:00
Egnatia–Tirana, 23.08.2026, 21:00
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