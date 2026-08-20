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Sporti

Abissnet Superiore/ Ndryshon orari i Dinamo–Vora, sfida starton në orën 21:00

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Komisioni i Ligave dhe Garave pranë Federatës së Futbollit ka miratuar kërkesën e klubit Dinamo City për ndryshimin e orarit të ndeshjes ndaj FK Vorës.

Sfida, e programuar fillimisht më 23 gusht në orën 18:30, do të luhet në të njëjtën datë, por në orën 21:00.

Kalendari i plotë i javës së parë të “Abissnet Superiore”, që transmetohet në RTSH:

Java 1

Vllaznia–Skënderbeu, 21.08.2026, 21:00

Partizani–Teuta, 22.08.2026, 16:00

Laçi–AF Elbasani, 22.08.2026, 16:00

Dinamo City–Vora, 23.08.2026, 21:00

Egnatia–Tirana, 23.08.2026, 21:00

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