UKRAINË – Vala e re kundër korrupsionit përfshin nivelet e larta të pushtetit
KIEV, 20 gusht /ATSH-DPA/ – Qeveria ukrainase planifikon të shkarkojë kryetarin e bordit mbikëqyrës dhe drejtorin ekzekutiv të një banke shtetërore, pas nisjes së një hetimi të ri nga autoritetet kundër korrupsionit.
Kryeministri Serhiy Koretskyi deklaroi në Telegram se faktet e bëra publike nga agjencitë kundër korrupsionit kërkonin një reagim të përshtatshëm dhe nuk mund të injoroheshin.
Autoritetet ukrainase kundër korrupsionit njoftuan më herët se kishin kryer kontrolle në banesat e personave nën hetim dhe kishin nisur një operacion të posaçëm.
Hetuesit po shqyrtojnë dyshimet për pastrim parash, që përfshin miliona dollarë.
Hetimi ka prekur gjithashtu Iryna Mudrën, zëvendësshefen e zyrës së presidentit Volodymyr Zelensky.
Disa orë pas njoftimit për hetimin, Zelensky e shkarkoi Mudrën nga detyra, pa dhënë një arsye për vendimin.
Mudra konfirmoi në Facebook se banesa e saj ishte kontrolluar gjatë mëngjesit dhe tha se po bashkëpunonte me hetuesit. Ajo bëri gjithashtu të ditur se kishte paraqitur dorëheqjen.
Zyra e presidentit ukrainas është përballur edhe më parë me vëmendjen e autoriteteve kundër korrupsionit.
Në një rast të mëparshëm, Zelensky shkarkoi Andriy Yermak, i cili në atë kohë drejtonte zyrën presidenciale.
Presidenti Zelensky ka premtuar një luftë të ashpër kundër korrupsionit, përfshirë përpara partnerëve të Ukrainës në Bashkimin Evropian, ndërsa Kievi përpiqet të avancojë procesin e anëtarësimit në BE.
Pavarësisht reformave të ndërmarra vitet e fundit, Ukraina konsiderohet ende ndër vendet më të korruptuara në Evropë.
Hetimet e reja vijnë në një moment të ndjeshëm për qeverinë, e cila synon të bindë partnerët evropianë për forcimin e institucioneve dhe sundimit të ligjit.
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