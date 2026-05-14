Abissnet Superiore: Teuta dhe Pogradeci përballen të shtunën në finalen e Play-out-it
Të shtunën do të zhvillohet finalja e play-out-it për një vend në “Abissnet Superiore” sezonin e ardhshëm, ku Teuta dhe Pogradeci do të përballen në një sfidë vendimtare për qëndrimin dhe ngjitjen në elitën e futbollit shqiptar.
Pogradeci siguroi kualifikimin në këtë finale pas triumfit në play-off-in e “Kategorisë së Parë”, teksa mposhti Besën me rezultatin 1-0 pas kohës shtesë.
Nga ana tjetër, Teuta synon të mbajë vendin në elitë pas përfundimit të kampionatit në vendin e tetë të “Abissnet Superiore”.
Takimi Teuta–Pogradeci do të luhet të shtunën, më 16 maj, në ora 16:00, në stadiumin “Niko Dovana”. Fituesi i kësaj përballjeje do të sigurojë pjesëmarrjen në “Abissnet Superiore” për sezonin 2026-2027.
