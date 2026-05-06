S&P 500 7,342 ▲1.14%
DOW 49,910 ▲1.24%
NASDAQ 25,671 ▲1.36%
NAFTA 95.31 ▼6.81%
ARI 4,718 ▲3.26%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $81,922 ▲ +0.81% ETH $2,371 ▼ -0.31% XRP $1.4292 ▲ +1.54% SOL $88.8100 ▲ +4.07%
Rama ndan tituj Doctor Honoris Causa, Tirana pritëse e World Law Congress 2027 Janevska: Inteligjenca artificiale po bëhet pjesë e çdo klase dhe e jetës së përditshme të nxënësve "Dhënie ryshfeti e keqpërdorim i pozitës zyrtare" – arrestohen shtatë persona në Prishtinë, Lipjan dhe Vushtrri Haxhiu dekretoi 17 gjyqtarë me mandat fillestar Gjibraltari po derdh të gjitha ujërat e zeza të papërpunuara në Mesdhe
Ekonomia

Administrata Tatimore forcon kontrollet për sezonin turistik 2026 për të ulur informalitetin

· 2 min lexim

Administrata Tatimore ka planifikuar të intensifikojë kontrollet gjatë sezonit turistik 2026, me qëllim formalizimin e sektorit dhe rritjen e të ardhurave fiskale. Plani sektorial synon të identifikojë subjektet me rrezik të lartë duke përdorur analiza të të dhënave në kohë reale dhe kontrolle të targetuara ndaj mospërputhjeve në xhiro, numrin e punonjësve dhe aplikimin e TVSH-së.

Sipas TV Klan, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve thekson se do të aplikohen kontrolle të bazuara në analizën e riskut, me kërkesën për deklarim të saktë dhe të plotë të të ardhurave nga çdo aktivitet turistik. Do të monitorohet gjithashtu deklarimi i punonjësve dhe zbatimi i pagave indikative, si dhe zbatimi korrekt i faturimit elektronik.

Plani përfshin një monitorim të zgjeruar në terren dhe vëzhgim të aktiviteteve në platformat digjitale, përfshirë rezervimet online. Do të përdoren të dhëna nga platforma si Booking dhe Airbnb për të identifikuar aktivitete të padeklaruara, ndërsa kontrollet do të kryhen edhe pa paralajmërim për të verifikuar deklarimet dhe sjelljet devijante të subjekteve.

Qëllimi i masave është ulja e informalitetit dhe rritja e përputhshmërisë fiskale, për të bërë sektorin e turizmit më të qëndrueshëm dhe konkurrues, raporton TV Klan.

