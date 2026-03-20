Administrata Trump kërkon miliarda nga Harvardi për pretendime antisemitizmi
Universiteti i Harvardit e ka hedhur poshtë ankesën si 'një tjetër veprim pretekstual dhe hakmarrës' nga Shtëpia e Bardhë e Trump.
Administrata e Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka ngritur një padi kundër Universitetit të Harvardit, duke kërkuar miliarda dollarë dëmshpërblim për neglizhencë të dyshuar të të drejtave civile të studentëve hebrenj dhe izraelitë.
Departamenti i Drejtësisë njoftoi padinë të premten, duke deklaruar se universiteti “lejoi lulëzimin e antisemitizmit” mes trazirave për luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza.
Politikat e universitetit, sipas padisë, “i dërguan mesazhin e qartë komunitetit hebre dhe izraelit të Harvardit se indiferenca nuk ishte një aksident; ata po përjashtoheshin qëllimisht dhe në fakt po u mohohej qasja e barabartë në mundësitë arsimore”.
Harvardi i hodhi poshtë shpejt akuzat e padisë, duke thënë se ishte “një tjetër veprim pretekstual dhe hakmarrës” nga administrata Trump.
Trump ka qenë në një grindje të gjatë me Harvardin që kur u kthye në detyrë për një mandat të dytë si president në vitin 2025.
Në një deklaratë, Harvardi theksoi se ka ndërmarrë hapa për të adresuar antisemitizmin në kampus, duke përfshirë përmes proceseve të reja të trajnimit dhe disiplinës.
“Harvardi kujdeset thellësisht për anëtarët e komunitetit tonë hebre dhe izraelit dhe mbetet i përkushtuar për të siguruar që ata të përqafohen, të respektohen dhe të mund të lulëzojnë në kampusin tonë”, tha një zëdhënës i universitetit.
“Përpjekjet e Harvardit tregojnë krejt të kundërtën e indiferencës së qëllimshme.”
Nuk është e qartë shuma e saktë e dëmshpërblimeve që administrata Trump po kërkon nga Harvardi, universiteti më i vjetër që është ende në veprim në SHBA.
Por padia e së premtes tregon gati 2.6 miliardë dollarë në grante federale të dhëna universitetit nga Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore.
Padia sugjeron se administrata Trump po kërkon të rikuperojë të gjitha grantet federale të dhëna Harvardit që nga tetori 2023, kur shpërthyen protestat studentore kundër luftës në Gaza.
Padia do të gjykohet para gjykatës së gjyqtarit të distriktit amerikan Richard Stearns, i cili u emërua nën Presidentin Bill Clinton.
Një fushatë presioni kundër universiteteve
Që nga fillimi i mandatit të tij të dytë, Trump ka përdorur shpesh pretekstin e luftimit të antisemitizmit për të kërkuar kontroll më të madh mbi universitetet amerikane, të cilat ai i përshkruan si vatra diskriminimi.
Ai bëri fushatë për rizgjedhje pjesërisht mbi premtimet për t’iu përgjigjur protestave të përhapura të solidaritetit palestinez në kampuset amerikane, dhe brenda muajsh nga marrja e detyrës, ai kishte pezulluar 400 milionë dollarë grante federale për Universitetin Columbia, një nga shkollat e lidhura ngushtë me lëvizjen e protestës.
Administrata Trump më pas lëshoi një listë kërkesash për Universitetin Columbia, të cilat përfshinin ndalimin e maskave të fytyrës, vendosjen e një departamenti akademik nën mbikëqyrjen e një “pranuesi” dhe lejimin e zbatimit të ligjit nga jashtë për të arrestuar “agjitatorët”.
Më 22 mars 2025, Universiteti Columbia arriti një marrëveshje me administratën. Më vonë atë vit, në korrik, ajo pranoi të paguante gati 220 milionë dollarë gjoba.
Manovra agresive kundër Universitetit Columbia u bë modeli për fushatat e presionit të Trump kundër shkollave të tjera kryesore amerikane, duke përfshirë Brown, Harvard dhe Universitetin e Kalifornisë, Los Angeles (UCLA).
Kjo gjithashtu përkoi me një shtytje për të arrestuar dhe deportuar studentë të huaj të përfshirë në aktivizmin pro-palestinez, duke përfshirë studentin e Universitetit Columbia, Mahmoud Khalil, dhe studenten e Universitetit Tufts, Rumeysa Ozturk.
Qeveria thuhet se ka punuar me grupe pro-Izraelite, të tilla si Canary Mission dhe Betar US, të cilat monitorojnë aktivistët studentorë dhe ua kalojnë emrat e tyre autoriteteve federale.
Gjyqtari Federal William Young vendosi në shtator se administrata Trump kishte shkelur të drejtën e lirisë së fjalës duke kërkuar të deportojë studentët dhe studiuesit pro-Palestinë.
Young shkroi se përpjekja e administratës Trump në mënyrë efektive “frikëson dhe hesht këdo që guxon t’i kundërshtojë ato”.
Në prill të vitit të kaluar, administrata Trump lëshoi një listë kërkesash për Harvardin, por ende nuk është pajtuar me kushtet e qeverisë.
Ndërkohë, administrata Trump është përpjekur ta ndalojë Harvardin të regjistrojë studentë të huaj dhe është përpjekur të ngrijë fondet federale të shkollës.
Një gjyqtar i distriktit amerikan vendosi në shtator se administrata Trump kishte shkurtuar në mënyrë të paligjshme më shumë se 2 miliardë dollarë në grante kërkimore për Harvardin.
Megjithatë, vetëm muajin e kaluar, Trump sugjeroi se do të kërkonte 1 miliard dollarë dëmshpërblim nga Harvardi në një postim në Truth Social.
Administrata Trump kërkoi gjithashtu një zgjidhje prej 1 miliard dollarësh nga UCLA në gusht. Departamenti i Drejtësisë njoftoi një padi kundër UCLA-së në shkurt.
