S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 90.54 ▲3.57%
ARI 4,730 ▼2.05%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,697 ▼ -0.76% ETH $2,317 ▼ -0.82% XRP $1.4248 ▼ -0.5% SOL $85.5300 ▼ -0.47%
21 Apr 2026
Bota

Administrata Trump vendos një raund të ri sanksionesh kundër Iranit

· 2 min lexim

Administrata Trump ka zbatuar një raund të ri sanksionesh kundër Iranit, pasi fati i negociatave diplomatike është në pikëpyetje dhe armëpushimi i brishtë midis SHBA-së dhe Iranit është gati të skadojë.

Sanksionet e reja prekin 14 individë, kompani dhe avionë në Iran, Turqi dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët thuhet se janë të përfshirë në sigurimin ose transportimin e armëve ose komponentëve për armë përfshirë edhe dronë.

“Regjimi iranian duhet të mbahet përgjegjës për zhvatjen e tregjeve globale të energjisë dhe shënjestrimin pa dallim të civilëve me raketa dhe dronë”, tha Sekretari i Thesarit, Scott Bessent.

Sanksionet prekin tre persona të lidhur me një kompani iraniane tashmë të sanksionuar që ka siguruar mijëra servomotorë me aplikacione sulmi njëkahëshe për UAV, të cilët janë gjetur në UAV-të Shahed-136 të rrëzuara.

Teherani ka përdorur dronë për të synuar infrastrukturën e SHBA-së dhe të Gjirit Persik gjatë luftës. Dronët Shahed janë përdorur gjithashtu gjerësisht nga Rusia kundër Ukrainës në atë luftë.

Sanksionet shënjestruan një kompani me seli në Turqi, e akuzuar për dërgimin e qindra dërgesave me fije pambuku te një kompani iraniane tashmë e sanksionuar.

Sipas Departamentit të Thesarit, fijet e pambukut përpunohen në nitrocelulozë, e cila përdoret për të përmirësuar performancën e motorëve të raketave me lëndë shtytëse të ngurta dhe motorët e raketave me lëndë shtytëse të ngurta përdoren zakonisht për raketat balistike.

Ata gjithashtu synojnë disa persona të lidhur me kompaninë ajrore iraniane Mahan Air, e cila është nën sanksione të SHBA-së për ofrimin e mbështetjes për Forcën Quds të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit.

