Netanyahu: Izraeli përgatitet të zgjerojë operacionet ushtarake në Liban
Izraeli do të intensifikojë sulmet ndaj objektivave të Hezbollahut në Liban për t’u hakmarrë ndaj sulmeve të tij me dronë kundër territorit izraelit, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
“Ne jemi në luftë me Hezbollahun”, tha ai në një video-adresim të postuar në kanalin e tij Telegram.
Sipas kryeministrit izraelit, më shumë se 600 radikalë shiitë janë eliminuar në javët e fundit. “Por ne nuk po e heqim këmbën nga gazi. Përkundrazi, i kam udhëzuar ata të shtypin pedalin edhe më fort. Ne do t’i godasim. Po, ata po na sulmojnë me dronë, dronë të aktivizuar nga kibernetika, dhe ne kemi një ekip të posaçëm që punon për këtë – dhe ne do ta zgjidhim edhe këtë… Por ajo që kjo kërkon nga ne tani është të intensifikojmë goditjet, të rrisim forcën. Ne do t’i godasim ata me vendosmëri”, theksoi ai.
Pavarësisht se armëpushimi ka qenë në fuqi midis Hezbollahut dhe Izraelit që nga 17 prilli, palët vazhdojnë të shkëmbejnë sulme në zonat përgjatë kufirit libano-izraelit.
