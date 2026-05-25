Maldivet ashpërsojnë rregullat lidhur me zhytjet teknike, pas vdekjes së pesë italianëve në shpellë
Qeveria e Maldiveve po përgatit rregulla më të ashpra për zhytjet teknike nënujore, pas tragjedisë ku humbën jetën pesë zhytës italianë në një shpellë mbi 60 metra nën sipërfaqen e detit.
Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i Zyrës së Presidentit, Mohamed Hussain Shareef, i cili deklaroi se autoritetet synojnë të forcojnë kontrollin mbi aktivitetin e njohur si “tech-wreck diving”, që përfshin eksplorimin e rrënojave të anijeve, tuneleve dhe shpellave nënujore në thellësi të mëdha.
Sipas draftit të ri ligjor, pjesëmarrja në këto misione do të kërkojë leje të posaçme, të cilat do të jepen vetëm për studiues dhe zhytës me certifikime të avancuara. Rregullorja do të përcaktojë gjithashtu standarde të detyrueshme për eksperiencën minimale, pajisjet teknike dhe protokollet e sigurisë.
“Ky është një aktivitet që nuk mund të kryhet pa aftësi specifike dhe eksperiencë të nivelit të lartë”, deklaroi Shareef, duke shtuar se sektori do të rregullohet me udhëzime shumë rigoroze.
“Tech-wreck diving” konsiderohet shumë më i rrezikshëm se zhytja rekreative, pasi zhvillohet përtej kufijve standardë të thellësisë dhe kërkon përdorimin e pajisjeve të specializuara dhe përzierjeve të avancuara të gazrave, si trimix, heliox dhe helair.
Ekspertët theksojnë se në thellësi të mëdha rritet ndjeshëm rreziku i toksicitetit të oksigjenit dhe narkozës nga azoti, dy nga komplikacionet më të rrezikshme për zhytësit teknikë.
