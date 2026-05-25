EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Maldivet ashpërsojnë rregullat lidhur me zhytjet teknike, pas vdekjes së pesë italianëve në shpellë

Qeveria e Maldiveve po përgatit rregulla më të ashpra për zhytjet teknike nënujore, pas tragjedisë ku humbën jetën pesë zhytës italianë në një shpellë mbi 60 metra nën sipërfaqen e detit.

Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i Zyrës së Presidentit, Mohamed Hussain Shareef, i cili deklaroi se autoritetet synojnë të forcojnë kontrollin mbi aktivitetin e njohur si “tech-wreck diving”, që përfshin eksplorimin e rrënojave të anijeve, tuneleve dhe shpellave nënujore në thellësi të mëdha.

Sipas draftit të ri ligjor, pjesëmarrja në këto misione do të kërkojë leje të posaçme, të cilat do të jepen vetëm për studiues dhe zhytës me certifikime të avancuara. Rregullorja do të përcaktojë gjithashtu standarde të detyrueshme për eksperiencën minimale, pajisjet teknike dhe protokollet e sigurisë.

“Ky është një aktivitet që nuk mund të kryhet pa aftësi specifike dhe eksperiencë të nivelit të lartë”, deklaroi Shareef, duke shtuar se sektori do të rregullohet me udhëzime shumë rigoroze.

“Tech-wreck diving” konsiderohet shumë më i rrezikshëm se zhytja rekreative, pasi zhvillohet përtej kufijve standardë të thellësisë dhe kërkon përdorimin e pajisjeve të specializuara dhe përzierjeve të avancuara të gazrave, si trimix, heliox dhe helair.

Ekspertët theksojnë se në thellësi të mëdha rritet ndjeshëm rreziku i toksicitetit të oksigjenit dhe narkozës nga azoti, dy nga komplikacionet më të rrezikshme për zhytësit teknikë.

