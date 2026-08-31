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31 Aug 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.8.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.8.2026

BISHKEK (Kirgistan) – Samiti i Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO).

ASHEVILLE (Shtetet e Bashkuara) – Takimi i ministrave të Financave dhe guvernatorëve të bankave qendrore të G20-s.

MONTREAL (Kanada) – Zgjedhje të pjesshme.

LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore për të përcaktuar orarin e gjyqit për këngëtarin amerikan D4vd për vrasjen e një vajze adoleshente.

BEOGRAD (Serbi) – Takim i nivelit të lartë që shënon 65-vjetorin e Konferencës së parë të kryetarëve të shteteve të Vendeve të Paangazhuara.

WICKLOW (Irlandë) – Takim i ministrave të Mbrojtjes të BE-së.

PARIS (Francë) – Konferencë për shtyp e Agjencisë Hapësinore Evropiane mbi misionin ”BepiColombo”.

STOKHOLM (Suedi) – Vizitë e presidentit Emmanuel Macron për të forcuar bashkëpunimin ushtarako-industrial dypalësh.

SAN SALVADOR (Salvador) – Vendimi për rreth 500 udhëheqës bandash./ a.jor.

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