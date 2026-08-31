AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.8.2026
BISHKEK (Kirgistan) – Samiti i Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO).
ASHEVILLE (Shtetet e Bashkuara) – Takimi i ministrave të Financave dhe guvernatorëve të bankave qendrore të G20-s.
MONTREAL (Kanada) – Zgjedhje të pjesshme.
LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore për të përcaktuar orarin e gjyqit për këngëtarin amerikan D4vd për vrasjen e një vajze adoleshente.
BEOGRAD (Serbi) – Takim i nivelit të lartë që shënon 65-vjetorin e Konferencës së parë të kryetarëve të shteteve të Vendeve të Paangazhuara.
WICKLOW (Irlandë) – Takim i ministrave të Mbrojtjes të BE-së.
PARIS (Francë) – Konferencë për shtyp e Agjencisë Hapësinore Evropiane mbi misionin ”BepiColombo”.
STOKHOLM (Suedi) – Vizitë e presidentit Emmanuel Macron për të forcuar bashkëpunimin ushtarako-industrial dypalësh.
SAN SALVADOR (Salvador) – Vendimi për rreth 500 udhëheqës bandash./ a.jor.
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