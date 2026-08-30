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Bota

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

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Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se Rezerva Strategjike e Naftës në SHBA do të rimbushet përmes naftës bruto nga Venezuela. Ky vendim vjen pas një marrëveshjeje kryesore të arritur mes Uashingtonit dhe Karakasit, e cila i kalon Shteteve të Bashkuara kontrollin mbi shumicën e shfrytëzimit të më shumë se 65 miliardë fuçive rezerva të provuara në shtetin e Amerikës Latine.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Trump bëri me dije se procesi i furnizimit pritet të nisë së shpejti, duke e cilësuar këtë marrëveshje si “një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan”.

Përpjekja vjen pas një periudhe ku rezervat strategjike të SHBA-së pësuan rënie të ndjeshme për shkak të ndërhyrjeve për zbutjen e çmimeve të larta të karburantit dhe ndërprerjeve në zinxhirin global të furnizimit.

Pavarësisht njoftimit zyrtar, ekspertët mbeten ende skepticë lidhur me kohën se kur do të nisë depërtimi konkret i naftës venezueliane në depot amerikane. Mbetet e paqartë se sa shpejt ky akord do të mund të sjellë efekte të menjëhershme apo përfitime afatshkurtra në tregun e brendshëm për konsumatorët amerikanë.

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