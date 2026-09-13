Agjentët e lirë të NBA-së që ende mund të përforcojnë çdo skuadër
Me kampet stërvitore të NBA-së afër, vëmendja e klubeve është kthyer te luajtjet e brendshme, zhvillimi i lojtarëve dhe ndërtimi i rotacioneve. Megjithatë, tregu i të lirëve vazhdon të ofrojë mundësi për skuadrat që kërkojnë thellim në stol me kontrata minimale ose marrëveshje pa garanci gjatë kampit.
Siç raporton Bleacher Report, ka disa emra të arsyeshëm në treg që mund të merren me shpenzim të ulët dhe të japin kontribut të menjëhershëm në fushe, sidomos në role të përcaktuara si mbrojtje perimetrale, shtytje ofensive të shpejtë ose shënim trepikësh me volum.
Ochai Agbaji, 26 vjeç, regjistroi mesatarisht 6.7 pikë, 2.3 kërcime, 0.8 asistime dhe 0.4 vjedhje në sezonin 2025-26, me pagë prej 6.4 milionë dollarësh. Pavarësisht që skuadra e tij i hoqi të drejtat, ai mbetet një wing prej 1.96 m që ka treguar vlerë në mbrojtje dhe mund të shtojë intensitet në mbulimin e lojtarëve kryesorë të kundërshtarit; në skenarin më optimist, ai mund të rikthejë nivele suksesi në shtënien nga distanca si ato të 2023 (35.5%) dhe 2025 (39.9%).
Bruce Brown Jr., 30 vjeç, dha mesatarisht 7.9 pikë, 3.9 kërcime, 2.1 asistime dhe 1.0 vjedhje në 2025-26 dhe mori 3.1 milionë dollarë. Ai nuk është më kandidati i shkëlqyer për çmimet individuale, por mbetet një zgjidhje e dobishme si plotësues në mesatare: mban lëvizjen e topit, arrin lehtë në kosh dhe krijon hapësira nga zona e shkurtër e rrokullisjes, dhe nëse klubi e gjen rolin e duhur ai mund të prodhojë shtesa të vlefshme ofensivë.
Lindy Waters III, 29 vjeç, regjistroi 2.4 pikë, 0.7 kërcime dhe 0.5 asistime në sezonin 2025-26, me pagë 2.3 milionë dollarë. Ai nuk ka qenë rregullisht në rotacion, por ofron një volumin e konsiderueshëm trepikësh; mes atyre që kanë luajtur mjaft, Waters është ndër pak lojtarët që hedhin mbi 10 tentime për trepikë për 36 minuta, dhe në pesëvjeçarin e fundit ka shtënë rreth 36.3% nga distanca, duke qenë i dobishëm si alternativë off-ball dhe në skemat e ekranimit.
Cam Whitmore, 22 vjeç, pati mesatare 9.2 pikë, 2.8 kërcime, 0.7 asistime dhe 0.7 vjedhje në 2025-26, me pagë 3.5 milionë dollarë. Pas një rrugëtimi të trazuar — përfshirë shkëmbimin nga Washington te Cleveland dhe pastrimin nga rosteri — Whitmore mbetet një wing 2.01 m me prirje për të sulmuar koshin dhe për të shënuar nga larg; problemi i tij është konsistenca dhe disa shqetësime shëndetësore, por potenciali ofensiv për një fitues të menjëhershëm është i pranishëm, duke bërë të vlefshme një provë me kontratë minimale.
Vince Williams Jr., 25 vjeç, dha 8.0 pikë, 4.0 kërcime dhe 4.4 asistime në 2025-26, me pagë 2.3 milionë dollarë. Ai po rikuperohet nga një çarje e ligamentit kryq të djathtë dhe pritet të humbasë pjesë të konsiderueshme të sezonit 2026-27; përsëri, një skuadër që e marrë tani me plan afatmesëm mund të përfitojë nga aftësia e tij mbrojtëse dhe kapaciteti për të mbuluar pozicione të ndryshme kur të rikthehet në formë.
Këta lojtarë përfaqësojnë raste ku rreziku është i ulët dhe mundësia e fitimit e rëndësishme: kontratat minimale ose marrëveshjet pa garanci në kamp mund t’u japin skuadrave mundësinë të vlerësojnë kontributin e tyre pa angazhim afatgjatë. Sipas Bleacher Report.
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