Giannis Antetokounmpo publikon foto me Klay Thompson dhe shokët e Miami Heat gjatë udhëtimit për të forcuar skuadrën
Giannis Antetokounmpo ndau në Instagram foto të bëra gjatë një udhëtimi me varkë ku shfaqej së bashku me Klay Thompson dhe disa prej shokëve të tij të rinj te Miami Heat. Në një postim ai shënjoi prania e Thompson me shkrimin “with Captain Klay”, ndërsa në një postim tjetër përfshiu një fotografi me Thompson dhe titullin “Critics have seats. Champions have scars.”
Siç raporton Bleacher Report, postimet e Antetokounmpo vijnë pas një periudhe aktivitetesh të përbashkëta të skuadrës që përfshinin video nga golfi dhe karaoke, si pjesë e përpjekjeve për ndërtimin e kimisë midis lojtarëve.
Miami po përgatitet për hapjen e kampit stërvitor më 29 shtator, ndërsa ndeshjet e para përgatitore do të fillojnë më 3 tetor kundër Toronto Raptors në Quebec City. Antetokounmpo pritet të debutojë me skuadrën në sezonin e rregullt më 21 tetor kundër Minnesota Timberwolves.
Klay Thompson është pronar bote që prej vitit 2020, dhe The New York Times, përmes Scott Cacciola, ka raportuar më parë se Thompson i përdorte udhëtimet me anije si mënyrë për t’u nisur për në ndeshje gjatë periudhës së tij te Golden State Warriors. Me zgjidhjen e kontratës nga Dallas Mavericks dhe firmosjen me Heat, ekziston mundësia që Thompson të rikthehet sërish në udhëtime detare, duke pasur parasysh afërsinë e stadiumit të Miami me marinën e Biscayne Bay.
Skuadra vijoi një ndryshim të madh në përbërje gjatë verës: u ndanë rrugët me lojtarë si Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. dhe Kel’el Ware, ndërsa në ekip u sollën Antetokounmpo, Thompson, Tim Hardaway Jr. dhe Bobby Portis. Ndërtimi i një lidhjeje parapërgatitore midis këtyre lojtarëve shihet si vendimtar, veçanërisht pasi Antetokounmpo pati një ndarje publike me Milwaukee Bucks, ku më parë kritikoi mungesën e kimisë në grup. Sipas Bleacher Report, Miami shpreson se një frontcourt i udhëhequr nga Bam Adebayo dhe Antetokounmpo do ta kthejë ekipin në garën për play-off, pas mungesës në sezonin 2026.
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