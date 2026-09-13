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NBA

Ben Shelton i mahnitur nga prania e Jalen Brunson pas fitores ndaj Tiafoe në US Open

· 2 min lexim

Ben Shelton shfaqi entuziazëm për praninë e yjeve në tribunë pas fitores 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 ndaj Frances Tiafoe në gjysmëfinalen e US Open. Ai tha se nuk ishte e lehtë të ruante fokusin në stadiumin Arthur Ashe, pasi po luante përpara sportistëve dhe emrave të njohur të ekranit, dhe pranoi se herë pas here ia binte të shikonte përreth kur vërente fytyra të njohura.

Siç raporton Bleacher Report, Jalen Brunson ishte në tribunë së bashku me aktorin dhe regjisorin Ben Stiller. Brunson, që u shpall MVP i finales së NBA-së në sezonin 2025-26, ndihmoi New York Knicks të vendosnin një fund për mungesën e titullit prej 53 vitesh, kur mposhtën San Antonio Spurs në pesë ndeshje. Ai udhëhoqi play-off-in me mesatare 28.4 pikë për ndeshje dhe arriti ndarje gjuajtjesh 46.5/36.3/84.6 në 19 ndeshje të postsezonit, përfshirë një paraqitje me 45 pikë në Ndeshjen 5 të finales.

Shelton synon të bëhet lojtari i parë amerikan që fiton një Grand Slam që nga Andy Roddick në 2003. Në gjysmëfinale ai regjistroi 20 ace dhe shfrytëzoi pesë nga 11 rastet për thyerje, në një përballje që zgjati tre orë e 17 minuta. Përpara kësaj ai eliminoi Carlos Alcaraz në çerekfinale, dhe tani do të përballet me Alexander Zverev në finalen e së dielës; përballjet direkte mes tyre janë 0-5 në favor të Zverev, por Shelton shkon në ndeshje me vëmendje dhe ritëm të mirë.

Ngjarjet rreth fitores dhe pranisë së yjeve në tribuna janë dokumentuar dhe përshkruar më gjerësisht nga Bleacher Report.

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