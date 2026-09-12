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12 Sep 2026
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NBA

Jared McCain tall Chet Holmgren për vlerësimin e forcës në NBA 2K27 në një video qesharake

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Gjatë stërvitjeve të Oklahoma City Thunder në Dallas, mbrojtësi Jared McCain postoi një video në kanaln e tij në YouTube që dokumenton momentet e skuadrës. Në një pjesë të videos, rreth minutës 12:00, Chet Holmgren u pyet për nivelin e kimisë së ekipit dhe e përshkroi atë si “top tier”; McCain ia ktheu përgjigjen në formë shaka duke thënë se ishte më e mirë se vlerësimi i forcës së Chet në NBA 2K.

Siç raporton Bleacher Report, vlerësimi i forcës së Holmgren në NBA 2K27 është 45 nga 99, një shifër relativisht e ulët, por loja e tij në 2K tregohet mirë në parametrat e tjerë—ai ka vlerësim të përgjithshëm rreth 86.

Videoja dhe reagimet e bashkëlojtarëve nxjerrin në pah miqësinë dhe mbështetjen e ndërsjellë brenda grupit, përfshirë edhe komentet pas ndeshjeve që pasqyrojnë një atmosferë pozitive. McCain përdori ton shpotitës por miqësor, dhe momenti u prit me të qeshura brenda dhomës së stërvitjes.

Ekipi i Thunder hyn në sezon me koeficientin më të shkurtër për të fituar titullin, +240 sipas FanDuel Sportsbook, dhe do ta nisë kampionatin më 20 tetor ndaj San Antonio Spurs; këto detaje janë përmendur po ashtu nga Bleacher Report.

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