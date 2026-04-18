Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 18 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 84.00 ▼7.86%
ARI 4,849 ▲0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $77,235 ▲ +3.48% ETH $2,421 ▲ +3.85% XRP $1.4752 ▲ +3.22% SOL $88.7900 ▲ +0.75%
18 Apr 2026
Breaking
Kongresi amerikan zgjat për 10 ditë ligjin e debatueshëm të përgjimit FISA Irani kundërshton Trump: Tensione dhe mesazhe të përziera mes bisedimeve për paqe Trump kërkon marrëveshje për padinë 10 miliardë dollarë ndaj IRS, ngrihen shqetësime për konflikt interesi Një opozitë që kërkon njerëz dhe një popull që kërkon opozitë Gazeta spanjolle: Kush ishte Miklovan Dakaj, historia e shqiptarit që u gjet i copëtuar në rezervuar!
Menu
Kronika

Aksident i rëndë te Rruga e Kombit, dy persona humbin jetën, pesë të tjerë plagosen dhe nisen me urgjencë drejt Traumës

· 2 min lexim

Një aksident tragjik është regjistruar pasditen e kësaj të premte ku fatkeqësisht kanë gjetur vdekjen dy qytetarë, ndërkohë që pesë të tjerë kanë mbetur të plagosur.

Sipas një njoftimi zyrtar, Policia e Shtetit bën me dije se ngjarja e rëndë është regjistruar në aksin rrugor Rrëshen-Milot, ku automjeti me drejtës shtetasin N.P, 61 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtuesin një 30-vjeçar me ininciale D.P.

Si pasojë e aksidentit kanë ndërruar jetë drejtuesi i njërit prej automjeteve, 61-vjeçari ndërkohë dhe babai i 30-vjeçarit i cili ndodhej pasagjer në automjetin që drejtohej nga i biri.

Gjithashtu kanë mbetur të plagosur vetë shoferi 30-vjeçar, dhe katër pasagjerë, të cilët menjëherë janë transportuar në Spitalin e Traumës dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të këtij aksidenti fatal i cili rezultoi me vdekjen e dy personave si dhe plagosjen e 5 të tjerëve.

Njoftimi i plotë:

Rrëshen/Informacion paraprak

Në Rrugën e Kombit, në segmentin Rrëshen–Milot, automjeti me drejtues shtetasin N. P., 61 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. P., 30 vjeç.

Si pasojë e aksidentit kanë ndërruar jetë drejtuesi i njërit prej automjeteve shtetasi N. P., si dhe shtetasi F. P., rreth 57 vjeç (babai i shtetasit D. P.)

Gjithashtu, janë dëmtuar drejtuesi i automjetit tjetër, shtetasi D. P., si dhe 4 pasagjerë, të cilët janë transportuar në Spitalin e Traumës, në Tiranë, për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për përcaktimin e shkakut të aksidentit dhe dokumentimin ligjor të rastit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu