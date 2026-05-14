S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 100.90 ▼0.12%
ARI 4,707 ▲0.01%
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $79,415 ▼ -1.54% ETH $2,260 ▼ -0.97% XRP $1.4219 ▼ -1.22% SOL $91.2000 ▼ -3.65%
Alaves pret kampionët me nderime, por "nderin" ia bën Barcelona në fushë! Sevilla dhe Espanyol qetësohen, rrezikon Muriqi! Getafe drejt Europës
La Liga

Alaves pret kampionët me nderime, por “nderin” ia bën Barcelona në fushë! Sevilla dhe Espanyol qetësohen, rrezikon Muriqi! Getafe drejt Europës

Deportivo Alavés i bën pritje nderi dhe më pas mposht Barcelonën e dehur nga festimet dhe e kthen betejën për rënie nga kategoria në La Liga edhe më të çmendur se ishte, teksa Sevilla dhe Espanyol praktikisht të shpëtuara. Hansi Flick dhe katalanasit nuk e kapin dot tashme objektivin e 100 pikëve: “Ne donim të arrinim 100 pikë, por kjo nuk është më e mundur tani. Ky është futbolli…”

Alaves e mposhti Barcelonën 1-0 në “Mendizorroza”, duke mbajtur portën të paprekur për herë të parë pas 21 ndeshjesh në La Liga. Kampionët e Barcelonës kishin siguruar titullin në ndeshjen e kaluar dhe u paraqitën me tetë ndryshime në formacion, ndërsa vendasit e nisën me intensitet për shkak të luftës për mbijetesë.

Rastet nuk munguan, por cilësia në finalizim ishte e dobët dhe deri në minutën e 30-të asnjë skuadër nuk gjeti portën me goditje në kuadrat. Goli i ndeshjes u shënua në fund të pjesës së parë, kur Ibrahim Diabate u shkëput nga mbrojtja dhe realizoi bukur me volej për 1-0.

Në pjesën e dytë, Szczesny priti një goditje të rrezikshme me kokë të Diabate, ndërsa Alavés u mbrojt me pesë lojtarë në vijën e fundit.

Barcelona e shtoi presionin në 15 minutat e fundit, por nuk arriti ta thyejë mbrojtjen e organizuar të vendasve dhe seria e saj prej 11 fitoresh radhazi në ligë u ndërpre. Fitorja e parë e Alavés ndaj Barcelonës pas tetë vitesh e ngjit ekipin në vendin e 15-të, me edhe dy ndeshje të mbetura deri në fund.

Sakaq, Getafe e trajnerit Bordalas e pabesueshme, i afrohet Europës. Mallorca e Muriqit në pozicion delikat.

