Tiranë 21°C · Kthjellët 28 April 2026
28 Apr 2026
Kosova

Ambasada e Gjermanisë: Presim respektim të Kushtetutës për zgjedhjen e presidentit

Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka thënë se është duke e ndjekur procesin në zhvillim dhe “pret që të gjithë aktorët të veprojnë në përputhje me Kushtetutën”.

Kështu ka thënë ambasada gjermane për procesin e zgjedhjes së presidentit në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.

Nga ambasadat e tjera në Kosovë apo ndërkombëtarët nuk ka pasur ende ndonjë reagim publik lidhur me zhvillimet e fundit.

Përfaqësues të opozitës dhe të shoqërisë civile kanë thënë se votimi i presidentit pa kuorumin e nevojshëm, cenon rendin kushtetues.

