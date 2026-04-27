Analiza e zorrëve tregon shenja të hershme të Parkinson dhe demencës deri në 7 vjet
Në një studim të publikuar në revistën Gastroenterology, studiuesit e University of Aberdeen raportojnë se ndryshimet në proteina të zorrës mund të sinjalizojnë prani të ardhshme të sëmundjeve neurodegjenerative si Parkinson, Alzheimer dhe sëmundja e neuroneve motorike, deri në shtatë vjet përpara shfaqjes së simptomave. Autorët e studimit shpjegojnë se identifikimi i këtyre ndryshimeve mund të hapë rrugë për ndërhyrje dhe depistim më të hershëm.
Sipas TV Klan, ekipi analizoi biopsi të zorrëve nga 196 persona mbi 60 vjeç me çrregullime të pashpjeguara të tretjes, të cilët nuk kishin diagnozë neurologjike në fillim dhe u ndoqën për rreth 14 vjet. Studimi kontrolloi tre proteina të lidhura me neurodegjenerimin dhe gjeti anomali te rreth 60% e rasteve; testet pati rezultate që identifikonin sëmundjet në mbi 80% të rasteve.
Bashkëautori, kirurgu kolorektal Angus Watson, thekson se këto rezultate mund të shërbejnë si bazë për zhvillimin e testeve rutinë që të identifikojnë më herët pacientët në rrezik. Jenna Gregory nënvizon nevojën për përmirësim të metodave diagnostikuese, pasi zbulimi i hershëm mund të jetë vendimtar kur trajtimet efektive janë të kufizuara.
Ekspertët e shohin këtë punë si një hap premtues drejt krijimit të një dritareje kohore për ndërhyrje të hershme, megjithëse autorët pranojnë se duhen studime të mëtejshme për të verifikuar dhe zgjeruar këto rezultate; TV Klan raporton se kërkime të mëtejshme do të jenë të nevojshme për t’i vënë këto metoda në praktikë klinike.
