Andonovski: Patent-shoferi dhe letërnjoftimi në telefon, aplikacioni “m-shërbime” gati për testim
Aplikacioni celular m.Shërbime është gati dhe është në fazën e testimit. Nuk do të jetë i detyrueshëm për qytetarët dhe ata do të mund të vazhdojnë të përdorin dokumentet e tyre ekzistuese fizike.
Aplikacioni do të përmbajë dokumentet personale të qytetarëve në formë elektronike, duke përfshirë letërnjoftimin dhe patentën e shoferit, dhe në fazën fillestare, përmes tij do të jenë të disponueshme edhe disa shërbime elektronike nga administrata publike.“Premtova se në gjysmën e dytë të mandatit do të arrijmë të përgatisim një aplikacion celular. Tani më në fund mund të them se është gati dhe aktualisht po e testojmë. Në tetor do të organizojmë një ngjarje të madhe në të cilën do ta promovojmë para qytetarëve”, tha Andonovski në emisionin “Midis rreshtave” në televizionin Alfa.
Ai shpjegoi se m.Shërbime është konceptuar si një vend i vetëm përmes të cilit qytetarët do të jenë në gjendje të kenë akses në dokumentet dhe shërbimet e tyre shtetërore.
“Ne e imagjinojmë si një aplikacion që do t’ju duhet për gjithçka që dëshironi të bëni, dhe që lidhet me shtetin. Aktualisht, ekzistojnë disa aplikacione dhe sisteme të ndryshme, dhe qëllimi ynë është të bashkojmë shërbimet për qytetarët në një vend. Për fillestarët, aplikacioni do të vërë në dispozicion patentën elektronike të shoferit dhe letërnjoftimin elektronik, si dhe disa shërbime elektronike nga administrata publike”, theksoi Andonovski.
Aplikacioni u zhvillua si pjesë e një projekti me vlerë prej 1.5 milion euro, i ofruar në bashkëpunim me institucionet kompetente nga Polonia dhe Ukraina dhe Bashkimi Evropian.
“Shteti nuk pagoi për zhvillimin e aplikacionit. Ky është një projekt i madh që e sollëm në vitin 2024 në bashkëpunim me ministritë polake dhe ukrainase dhe Bashkimin Evropian. Aplikacioni është zhvilluar nga inxhinierë të Maqedonisë, është një produkt i Maqedonisë dhe mbetet pronë e shtetit”, tha Andonovski.
Ai njoftoi se versioni i parë i m.Shërbime do të përmirësohet vazhdimisht me përmbajtje dhe funksionalitete të reja, me qëllimin përfundimtar që aplikacioni të shndërrohet në një portofol digjital evropian.
“Ky është versioni i parë dhe pritet që të ketë hapësirë për përmirësim. Megjithatë, ne tashmë po mendojmë për një version të dytë, i cili do të përmbajë më shumë funksionalitete dhe gradualisht do të zhvillohet në një portofol të vërtetë digjital. Qëllimi përfundimtar, i përcaktuar edhe në Agjendën e Reformës, është që ai të bëhet një portofol digjital evropian deri në vitin 2028. Me këtë, Maqedonia do të jetë ndër pesëmbëdhjetë vendet e para evropiane me këtë lloj aplikacioni modern”, përfundoi Andonovski.Ai tha se ende ka institucione që nuk pranojnë dokumentet elektronike të qytetarëve, edhe pse është detyrim i tyre ligjor.
“Personat juridikë, pra institucionet që nuk e zbatojnë ligjin, do t’i nënshtrohen ndëshkimeve të parapara. Në periudhën e ardhshme, kjo do të jetë nën mbikëqyrje nga inspektorati kompetent. Kemi lënë kohë dhe hapësirë të mjaftueshme për përshtatje, por tani duhet ta zbatojmë ligjin dhe të jemi në hap me botën”, theksoi Andonovski.
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