Andonovski: Pres që Maqedonia të jetë vendi i parë që do të ketë roaming pa kosto shtesë me BE-në
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, pret që Maqedonia të jetë ndër vendet e para që do të mund të përdorë roamingun pa kosto shtesë në BE.
Ai pret lajme të mira në samitin BE-Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet në fillim të qershorit në Podgoricë.
Ai vlerëson se do të jetë ndër vendet e para me të cilat Bashkimi Evropian do të nënshkruajë një marrëveshje për të ashtuquajturin roaming në shtëpi.
“Ka një njoftim për fillimin e negociatave, që është një sinjal pozitiv. Negociatat do të prekin secilin vend individualisht dhe ndryshimi është se një marrëveshje e veçantë e ngjashme me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit me Bashkimin Evropian do të nënshkruhet me secilin nga vendet kandidate.
Është pozitive që po i përmbushim kushtet duke miratuar Ligjin për Komunikimet Elektronike dhe kështu jemi, si të thuash, në grupin që do të jetë i pari që do të fillojë negociatat”, tha Andonovski sot, i cili mori pjesë në Konferencën e Tretë Rajonale të Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Çertifikuar Publikë.
