☁️
Tiranë 21°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 94.66 ▼7.44%
ARI 4,694 ▲2.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $82,351 ▲ +1.34% ETH $2,405 ▲ +0.73% XRP $1.4472 ▲ +2.4% SOL $89.7300 ▲ +5.17%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 94.66 ▼7.44 % ARI 4,694 ▲2.74 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 94.66 ▼7.44 % ARI 4,694 ▲2.74 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Mbi 75% e përmendjeve për Ramën në portale dhe faqe mediatike ishin negative Toshkovski: Qytetarët të denoncojnë mesazhet e rrejshme për pagesën e gjobave Drejtori teknik i FSHF-së, Abdyl Kuriu: Të zhvillojmë futbollin e bazës! Van Basten godet Italinë: Shumë pronarë të huaj, klubet kanë humbur identitetin Angelina Jolie nxjerr për shitje rezidencën historike të Los Angelesit për rreth 30 milionë dollarë
Menu
Maqedonia

Andonovski: Pres që Maqedonia të jetë vendi i parë që do të ketë roaming pa kosto shtesë me BE-në

· 1 min lexim

Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, pret që Maqedonia të jetë ndër vendet e para që do të mund të përdorë roamingun pa kosto shtesë në BE.

Ai pret lajme të mira në samitin BE-Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet në fillim të qershorit në Podgoricë.

Ai vlerëson se do të jetë ndër vendet e para me të cilat Bashkimi Evropian do të nënshkruajë një marrëveshje për të ashtuquajturin roaming në shtëpi.

“Ka një njoftim për fillimin e negociatave, që është një sinjal pozitiv. Negociatat do të prekin secilin vend individualisht dhe ndryshimi është se një marrëveshje e veçantë e ngjashme me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit me Bashkimin Evropian do të nënshkruhet me secilin nga vendet kandidate.

Është pozitive që po i përmbushim kushtet duke miratuar Ligjin për Komunikimet Elektronike dhe kështu jemi, si të thuash, në grupin që do të jetë i pari që do të fillojë negociatat”, tha Andonovski sot, i cili mori pjesë në Konferencën e Tretë Rajonale të Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Çertifikuar Publikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu