Ángel Mateos González kthehet në fushë në moshën 70-vjeçare dhe vendos një rekord
Në një moshë kur shumë ish-futbollistë u tregojnë nipërve dhe mbesave të tyre ose miqve në bar për bëmat e tyre në fushë, ka nga ata që janë rikthyer në fushë dhe kanë shkruar një faqe në histori. Në moshën 70 vjeç, portieri Ángel Mateos González u bë lojtari më i vjetër që ka luajtur në një ligë zyrtare në Spanjë.
Të dielën, më 3 maj, ai mbrojti portën për Colunga-n, një klub asturian i divizionit të pestë, në ndeshjen kundër Praviano-s. González filloi dhe luajti 20 minutat e para, duke e lënë fushën nën duartrokitjet e tifozëve pas një pritjeje dhe një goli të pësuar. Portieri e filloi karrierën e tij në moshën dhjetë vjeç me Turón, një ekip bask, dhe më pas luajti në ligat më të ulëta të Spanjës deri në vitin 1998. González vazhdoi të merrte pjesë në turne dhe liga amatore, dhe këtë vit ai u bë trajneri i portierëve të Colunga-s. Për 25 vjet, ai e kombinoi pasionin e tij për futbollin me punën si minator, një profesion që, megjithatë, nuk e mbajti kurrë larg fushës së lojës.
Në një intervistë me gazetën spanjolle “El Comercio”, ai theksoi se si futbolli ka ndryshuar ndjeshëm krahasuar me pesëdhjetë vjet më parë: “Kur fillova, ishte një sport ndryshe. Topat, fushat… Kisha një kovë pranë portës që të mund të largoja ujin dhe baltën nga fusha, gjë që ndodhte pothuajse sa herë që binte shi atëherë”. Klubi asturian sqaroi se “nuk po kërkojmë titujt kryesorë. Angel luan sepse e meriton, jo sepse është 70 vjeç”, duke shtuar se portieri mishëron të gjitha vlerat e klubit: “Mosha është dytësore, ajo që ka rëndësi është qëndrimi, përkushtimi, pasioni dhe respekti për futbollin”.
