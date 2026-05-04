Qazim Laçi zgjidhet në formacionin më të mirë të javës në Turqi
Mesfushori i kombëtares shqiptare, Qazim Laçi, po shkëlqen në kampionatin turk me fanellën e Rizesporit.
Në fundjavë mesfushori spikati me gol dhe asist në fitoren 3-2 të Rizespor ndaj Konyaspor. Laçi fillimisht riktheu baraspeshën në minutën e 18-të, ndërsa në pjesën e dytë dhuroi edhe një asist, duke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm në këtë përballje.
Faqja e specializuar e statistikave Sofascore e ka përfshirë Laçin në formacionin më të mirë të javës së 32-të të kampionatit turk, duke e vlerësuar me notën 9.1
