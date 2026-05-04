EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $80,141 ▲ +1.84% ETH $2,361 ▲ +1.29% XRP $1.4032 ▲ +0.64% SOL $84.6800 ▲ +0.52%
Sporti

Arsenal-Atletico, Simeone: Kemi besim te forca jonë, të shkojmë në finale

· 2 min lexim

Trajneri i Atleticos së Madridit, Diego Pablo Simeone foli për mediat në stadiumin “Emirates” përpara ndeshjes kundër Arsenalit. Argjentinasi synon të sigurojë një vend në finalen e tij të tretë të Ligës së Kampionëve, pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë në Spanjë.

“Pavarësisht se sa mendojmë ne trajnerët për këtë, futbolli ka të bëjë me lojtarët. Ne mund t’i menaxhojmë emocionet e tyre; përvoja dhe koha të japin më shumë qetësi, jo pasivitet, dhe paqen për t’u përballur me këto ndeshje.

Ajo që vërej është se ata gjithmonë kërkojnë një lloj titulli të pazakontë para një gjysmëfinaleje. Por thjesht, kushdo që luan më mirë dhe maksimizon pikat e forta të tij do të jetë ai që është më afër fitores.

Jemi kthyer në të njëjtën gjë, duhet të luajmë me intensitetin që kërkon ndeshja dhe të lëmë përvojën e lojtarëve të shkëlqejë. Kemi shumë besim, por sigurisht që nuk do të varet nga ne.

Ne kemi një ide të qartë se si të punojmë dhe të luajmë një lojë të shkëlqyer. Jemi të bindur për atë që duhet të bëjmë, të shkojmë në finale”, ka thënë mes të tjerash trajneri i Atleticos së Madridit.

