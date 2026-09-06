☀️
Tiranë 30°C · Kthjellët 06 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $79,698 ▼ -0.13% ETH $2,483 ▲ +0.91% XRP $1.4116 ▼ -0.03% SOL $105.7900 ▲ +2.77%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061
06 Sep 2026
Breaking
Berisha takim me shqiptarët e Amerikës në New Jersey: Gjeta këtu ata që kontribuuan në rrëzimin e komunizmit dhe pavarësinë e Kosovës Kategoria e Parë/ Spektakël pa fitues në Kavajë Abissnet Superiore: Tirana merr fitoren e parë në kampionat, Vora “dorëzohet” në “Selman Stërmasi” VIDEO/ Aksion për pastrimin e Lumit të Tiranës, ndërhyrje pranë Urës së Paskuqanit pas grumbullimit të mbetjeve Angellov: Më kompleks për tu shuar mbetet zjarri në Ramno në Komunën Çuçer Sandevë
Menu
Arte

Përurohet në katedralen e Shën Palit në kryeqytet, shtatorja e Nënë Terezës

· 2 min lexim
në katedralen e Shën Palit

Në 10-vjetorin e shenjtërimit të Nënë Terezës, në katedralen e Shën Palit në Tiranë është përuruar paraditen e sotme shtatorja e re kushtuar shenjtores shqiptare, në një ceremoni ku morën pjesë Arqipeshkvi i Tiranë-Durrësit Imzot Arjan Dodaj dhe dhjetëra qytetarë.

Shtatorja e Nënë Terezës, e vendosur në oborrin e Katedrales së Shën Palit, e paraqet shenjtoren me dorën e ngritur në shenjë bekimi, duke sjellë një tjetër simbol të kujtesës dhe nderimit për figurën e saj.

Arqipeshkvi Metropolit i Tiranë-Durrësit, Imzot Arjan Dodaj dhe nunci apostolik në Shqipëri Imzot Miroslav Adamczyk, drejtuan ceremoninë, ndërsa qytetarë të shumtë iu bashkuan aktivitetit për të nderuar figurën dhe veprën e Nënë Terezës.

Përmes përurimit të shtatores, Nënë Tereza rikthehet edhe një herë si një simbol i dashurisë, përkushtimit ndaj njerëzve në nevojë dhe i vlerave të paqes e solidaritetit.

Nënë Tereza mbetet një prej figurave më të rëndësishme me origjinë shqiptare dhe simbol i përkushtimit ndaj njerëzimit, ndërsa 10-vjetori i shenjtërimit të saj është shënuar me aktivitete përkujtimore dhe fetare në Shqipëri dhe më gjerë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu