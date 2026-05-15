Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 15 May 2026
S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,063 ▲0.75%
NASDAQ 26,635 ▲0.88%
NAFTA 100.39 ▲3.58%
ARI 4,558 ▼2.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $80,512 ▲ +1.14% ETH $2,257 ▲ +0.11% XRP $1.4672 ▲ +2.7% SOL $91.2100 ▲ +0.62%
S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 100.39 ▲3.58 % ARI 4,558 ▼2.71 % S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 100.39 ▲3.58 % ARI 4,558 ▼2.71 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
MPJ: Maqedonia e Veriut do të hapë ambasadë në Lituani Two arrested for the attack on Mehani in Skenderaj, Lushtaku does not respond to the invitation for an interview Kurti zotohet për rritje të shtesave për fëmijë në mandatin tjetër Rama në Estoni, kryeministri Michal: Mbështesim integrimin e Shqipërisë në BE. Talini dhe Tirana drejt linjave direkte ajrore “S’kemi simpati për Putin”, Rama: Shqipëria dhe Estonia nuk lejojnë fuqitë e huaja të ndikojnë në demokracinë e tyre, kjo na bën aleatë të natyrshëm
Menu
Kronika

Apeli i GJKKO vendosi ta rikthejë në qeli, Lefter Koka prej muajsh jashtë Shqipërisë

· 1 min lexim

Apeli i GJKKO ka vendosur rikthimin në burg të ish-ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, ndërsa vendimi ende nuk është ekzekutuar, pasi ai rezulton prej muajsh jashtë territorit të Shqipërisë.

Gjykata e Posaçme e Apelit la në fuqi vendimin e shkallës së parë për dënimin e Kokës me 2 vite burg, pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar, për akuzën e “shpërdorimit të detyrës”.

Megjithatë, Apeli ndryshoi pikën e vendimit që parashikonte shuarjen e masës së sigurisë “arrest në burg”, duke vendosur rikthimin e saj në fuqi.

Sipas përllogaritjeve, Lefter Kokës i kanë mbetur edhe rreth 6 muaj vuajtje dënimi në lidhje me çështjen e inceneratorit të Tiranës.

Ish-ministri nuk ndodhet në Shqipëri prej disa muajsh, çka ka bërë që vendimi i Apelit të mos ekzekutohet ende nga autoritetet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu