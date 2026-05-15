S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,063 ▲0.75%
NASDAQ 26,635 ▲0.88%
NAFTA 100.39 ▲3.58%
ARI 4,558 ▼2.71%
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
BTC $80,512 ▲ +1.14% ETH $2,257 ▲ +0.11% XRP $1.4672 ▲ +2.7% SOL $91.2100 ▲ +0.62%
15 May 2026
Kronika

Atentati ndaj ish-prokurorit, rrëzohet kërkesa e Plaurent Dervishajt për përjashtimin e trupës gjykuese

· 2 min lexim

Gjykata ka rrëzuar kërkesën e Plaurent Dervishajt dhe avokatëve të tij për përjashtimin e trupës gjykuese në procesin ku ai po gjykohet për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lahos, i njohur si “Rrumi”.

Gjatë seancës, avokatët e Dervishajt kundërshtuan trupën gjykuese duke deklaruar se nuk janë marrë parasysh provat që ata kanë kërkuar të administrohen në proces.

“Nuk garantoni paanshmëri, nuk e kuptojmë nxitimin tuaj”, u shprehën mbrojtësit ligjorë para gjykatës.

Edhe vetë Plaurent Dervishaj iu drejtua kryesueses së trupit gjykues me pretendimin se kërkesat e mbrojtjes janë neglizhuar.

“Kemi bërë 800 kërkesa dhe nuk na i merrni parasysh”, deklaroi ai në sallën e gjyqit.

SPAK ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për Plaurent Dervishajn lidhur me atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lohos, ngjarje në të cilën humbi jetën shoferi Andi Maloku.

Në të njëjtën dosje po gjykohet edhe Julian Meçe, për të cilin Prokuroria e Posaçme ka kërkuar dënimin me 35 vite burg.

Seanca e radhës, ku pritet të paraqiten konkluzionet e mbrojtjes, është shtyrë për në datën 29 maj.

