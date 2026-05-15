Atentati ndaj ish-prokurorit, rrëzohet kërkesa e Plaurent Dervishajt për përjashtimin e trupës gjykuese
Gjykata ka rrëzuar kërkesën e Plaurent Dervishajt dhe avokatëve të tij për përjashtimin e trupës gjykuese në procesin ku ai po gjykohet për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lahos, i njohur si “Rrumi”.
Gjatë seancës, avokatët e Dervishajt kundërshtuan trupën gjykuese duke deklaruar se nuk janë marrë parasysh provat që ata kanë kërkuar të administrohen në proces.
“Nuk garantoni paanshmëri, nuk e kuptojmë nxitimin tuaj”, u shprehën mbrojtësit ligjorë para gjykatës.
Edhe vetë Plaurent Dervishaj iu drejtua kryesueses së trupit gjykues me pretendimin se kërkesat e mbrojtjes janë neglizhuar.
“Kemi bërë 800 kërkesa dhe nuk na i merrni parasysh”, deklaroi ai në sallën e gjyqit.
SPAK ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për Plaurent Dervishajn lidhur me atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lohos, ngjarje në të cilën humbi jetën shoferi Andi Maloku.
Në të njëjtën dosje po gjykohet edhe Julian Meçe, për të cilin Prokuroria e Posaçme ka kërkuar dënimin me 35 vite burg.
Seanca e radhës, ku pritet të paraqiten konkluzionet e mbrojtjes, është shtyrë për në datën 29 maj.
