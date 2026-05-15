Pjesë e një grupi kriminal për trafikimin e drogës në vendet e BE, arrestohet i shpalluri në kërkim (EMRI)
Një person i shpallur në kërkim është vënë në pranga. Mësohet se i arrestuari është identifikuar si Marcel Liçaj alias Marcel Grembi.
GJKKO i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, pasi dyshohet se ai është pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal me veprimtari në fushën e narkotikëve, në vendet e BE-së.
Arrestimi i tij ka ardhur nga bashkëpunimi i sektorit për Hetimin e Grupeve Kriminale dhe Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale.
“Sektori për Hetimin e Grupeve Kriminale, në Drejtorinë për Hetimin e Krimit të Organizuar në DPPSH, në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, ka kapur dhe ndaluar shtetasin në kërkim Marcel Liçaj alias Marcel Grembi, të cilit GJKKO-ja i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, pasi dyshohet si pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal me veprimtari në fushën e narkotikëve, në vendet e BE-së”, thuhet në njoftim.
